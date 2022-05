El exgerente de Imelsa reniega de sus confesiones y dice que le presionaron para acusar a políticos y empresarios

El exgerente de la empresa de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha asegurado en su declaración ante el juez que mintió en los interrogatorios y que manipuló las grabaciones que dieron origen al caso Imelsa. Benavent ha colaborado con la Fiscalía Anticorrupción prácticamente durante toda la instrucción, pero ha dado un giro en su versión tras cambiar de abogado.

Benavent ha declarado este miércoles como procesado en la segunda sesión del primer juicio abierto por supuesta prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales en Imelsa.

El caso por el que es procesado se inició con las grabaciones que realizó el propio Benavent y que entregó su exsuegro a la Justicia en 2014.

"Quiero pedir perdón a tanta gente a la que le hice daño con mis declaraciones, fueron en circunstancias manipuladas por mí, en connivencia con mi exdefensa y la Fiscalía, porque se me prometieron rebajas sustanciales de pena y de no ingreso en prisión", ha asegurado Benavent durante su declaración, según recoge Efe.

Benavent asegura que aceptó colaborar para no entrar en prisión y que "a partir de ahí se hizo un guion con su exabogado"

Según su actual relato, antes de declarar ante el juez por primera vez ya le plantearon "colaborar" con la Justicia para "tener rebajas sustanciales de penas, hasta de dos grados" y le prometieron "que no ingresaría en prisión". "Acepté inmediatamente, y a partir de ahí se hace un guion de toda esa colaboración con mi exabogado", aseguró

"Era contestar a todo que sí, 'dí que sí a todo, el objetivo es perjudicar a la mayor cantidad de gente posible, partidos, empresas, empresarios, cuanto más grande sea esto mejor para todos', me dijeron", agregó Benavent.

"Muchas veces, al ir a declarar a la Guardia Civil ya había un guion predeterminado, yo tenía que responder a todo que sí. Yo solo quería acabar pronto e irme a casa", ha insistido.

Benavent llegó a acusar a Mariano Rajoy de "estar al corriente" de la trama corrupta de Imelsa y afirmó también ante medios de comunicación que el uso de cajas B era habitual en el PP valenciano.

"He recibido presiones de todo tipo"

También ha afirmado que el registro del despacho de su anterior abogado "fue ilegal". En ese despacho se encontraron los llamados 'papeles del sirio', que sustentan la causa judicial contra el expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana.

De hecho, Benavent se ha referido al caso Erial que afecta a Zaplana: "Recuerdo cuando me citaron a declarar tras la detención de Zaplana. No había dormido en toda la noche, no estaba en condiciones de declarar nada. He recibido presiones de ese tipo, una detrás de otra durante seis años, tenía que decir que sí a todo, me sentí obligado a declarar, por decirlo de alguna forma".