El Gobierno de Pedro Sánchez ha superado un nuevo obstáculo, pero aún está lejos de llegar a puerto en la tortuosa travesía para sacar el cuerpo del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que culmina con su traslado hasta una nueva ubicación aún por determinar.

El Supremo no ha entrado a valorar el fondo del recurso de los Franco, algo que previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de semanas o meses

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha rechazado este lunes paralizar de forma cautelar la exhumación del dictador, en respuesta al recurso presentado al inicio de este mes por los nietos de Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre.

En una nota de prensa difundida a última hora de la mañana, la Sala justifica su rechazo a esta medida cautelar porque el acuerdo del Ejecutivo "no justifica por sí mismo la exhumación" de los restos de Franco, ni tampoco "produce una situación irreversible", como alegaban los familiares.

Tras conocerse esta decisión, el Gobierno ha anunciado que prevé trasladar el cuerpo del dictador a finales de enero, informa EFE. El acuerdo del 8 de noviembre daba continuación a los trámites iniciados por el Ejecutivo hace meses, poco después de dar a conocer la que se ha convertido en una de sus medidas estrella, cuya materialización estaba inicialmente prevista para verano.

No obstante, el Supremo no ha entrado a valorar el fondo del recurso de los Franco contra la exhumación, algo que previsiblemente no ocurrirá hasta dentro de varias semanas o meses, sino que simplemente se ha pronunciado sobre la medida cautelar solicitada por los familiares del dictador.

En otro orden de cosas, un escrito del abogado del Estado al que ha tenido acceso Europa Press afirma que la petición de los nietos del dictador se refiere de forma genérica a la ilegalidad de la exhumación, sin aterrizar ni concretar las causas. "Los únicos vicios concretos que se aducen carecen de todo fundamento, pues no se ha quebrado el principio de igualdad ni se ha producido indefensión de terceros", apunta el texto.

En otro orden de cosas, en el comunicado remitido este lunes el Alto Tribunal recuerda también que los Franco podrán volver a recurrir más adelante, cuando el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el traslado de los restos del dictador. De hecho, el Supremo establece que el Ejecutivo no podrá ordenar expresamente la exhumación sin dar una nueva oportunidad de recurso a la familia. ​

Así, el futurible acuerdo que adopte "motivadamente" el Consejo de Ministros, "no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido refrendarlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto", reza el texto. Para justificarlo, los magistrados se apoyan en la jurisprudencia sentada por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado mes de septiembre.