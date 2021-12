El exjefe de Gabinete de Cospedal guarda silencio tras la retirada de su imputación en la causa 'Kitchen'

José Luis Ortiz Grande, exjefe de gabinete de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, como ministra de Defensa y como secretaria general del PP (2008-2018), ha protagonizado un momento bronco este miércoles en la comisión de investigación del Congreso sobre la operación parapolicial 'Kitchen'. Ortiz no ha querido contestar a las preguntas y ha remitido a los diputados al auto de la Audiencia Nacional, del 29 de julio, que retiró su imputación en la causa y también la de Cospedal. "Usted ha venido aquí a tomarnos el pelo a los representantes de los ciudadanos", ha concluido el portavoz socialista Felipe Sicilia.

"¿Por qué aparece usted en las agendas de Villarejo?", le ha preguntado Sicilia, en relación a la anotación en las agendas del comisario referidas a él: "Orti aviso pago pendiente". "Usted prefiere el silencio porque tiene miedo de que le puedan volver a imputar, cuánto debe usted temer para preferir el silencio", ha apuntado Sicilia.

El pasado 30 de junio Ortiz, que ha afirmado haber estado 13 años al servicio del PP, declaró en la Audiencia Nacional como investigado en la causa 'Kitchen' y contradijo a su exjefa, Dolores de Cospedal, en cuanto al número de reuniones que mantuvo esta con el comisario Villarejo en la sede del PP de la calle Génova. Ortiz sostuvo que fueron entre ocho y diez, mientras que su exjefa las sitúa en tres o cuatro.

El que fuera jefe de gabinete de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha negó ante el juez García-Castellón cualquier vinculación con el operativo para sustraer documentación a Luis Bárcenas que probaba la financiación ilegal del PP. Dijo entonces que él se limitaba a cumplir órdenes cuando hacía de intermediario con el expolicía. Las reuniones con Villarejo comenzaron en 2009, al poco de llegar Cospedal a la Secretaría General del PP, según Ortiz, que describió el sistema por el cual el comisario llegaba a la sede del PP: él le iba a buscar con el coche oficial del PP a la cafetería Riofrío --ubicada enfrente de la sede del PP-- lo metía en el garaje, le acompañaba en el ascensor hasta el despacho de Cospedal y se marchaba. "Era lo habitual", dijo Ortiz.

Precisamente a esa declaración del 30 de junio pasado en la Audiencia Nacional ha remitido constantemente durante su comparecencia Ortiz a los portavoces parlamentarios. "Esto es un fraude a la soberanía popular, debe contestar", le ha reprochado Josep Pallès y Massó, portavoz del Grupo Plural.

Enrique López no ve falta de ética

Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y responsable de Justicia del Partido Popular, también ha comparecido este miércoles en la comisión de investigación que sigue el Congreso sobre la operación parapolicial 'Kitchen'. López fue recusado en 2015, siendo magistrado de la Audiencia Nacional, en cinco piezas separadas de la causa 'Gürtel' por una pérdida de imagen de imparcialidad debido a su vinculación con el PP. "Yo me opuse a aquella recusación porque no creía que tuviera pérdida de imparcialidad y lo sigo creyendo", ha dicho López.

Enrique López, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. — Congreso de los Diputados

Un año después, en 2016, Enrique López medió entre el entorno de Luis Bárcenas y el PP, antes de la celebración del juicio por la trama 'Gürtel', en el que tanto el PP como su extesorero acabaron condenados. López presentó al empresario Agustín de Diego, íntimo amigo de Bárcenas, al abogado del PP, el exfiscal Jesús Santos. López ha afirmado que los puso en contacto a petición de De Diego. "Eran dos personas de mi entorno personal, no de mi círculo íntimo, pero de mi ámbito de confianza, las pongo en contacto y a partir de ahí ellos... Yo no quise saber más".

Ha insistido López en desvincularse de los motivos por los que esas dos personas relacionadas con el caso Gürtel querían conocerse. "Son dos personas que quieren conocerse y yo no tengo más intervención. El motivo por el que quieren conocerse me es ajeno, puedo presumir las razones, pero a mí no me interesan". Ante el reproche de algún diputado en la comisión por haber intermediado siendo en aquel momento juez de la Audiencia Nacional, López ha alegado: "No entiendo que cometa ninguna falta de ética".

Enrique López niega haber negociado personalmente con el extesorero popular para que no tirara de la manta. "No conozco personalmente a Bárcenas", ha dicho.