El exjefe de Gabinete de Sánchez ningunea al PSOE a las puertas del Congreso y Ferraz contesta: "¿Quién es Iván Redondo?"

A las puertas del 40º Congreso Federal del PSOE, que se celebra este fin de semana, el que fuera jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, no tuvo reparos en arremeter contra los principales dirigentes de este partido y hasta llegar a asegurar que el presidente del Gobierno "ya es pasado" en su vida y que no piensa asesorarle desde fuera.

Redondo, en una entrevista en Antena 3, llegó a decir que la vicesecretaria general del PSOE y hasta hace unas semana portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, "era una perfecta desconocida", y que tampoco su relación con el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, era especialmente buena. Y hasta se desmintió asimismo de lo que dijo en su entrevista en La Sexta sobre su buena relación con la ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, reconociendo que nunca han sido amigos, "porque tenía otro tipo de ideas". En este sentido, hay que recordar que la propia Calvo le dejó en evidencia cuando al ser preguntada por sus buenas relaciones con Redondo contestó: "Me sorprende".

Casualidad o no, el "spin doctor" nombraba a tres personas llamadas a tener un gran protagonismo en el 40º Congreso del PSOE y salvaba de sus críticas a José Luis Ábalos, que ya está fuera de la dirección del partido y no va a volver, a quien calificó como "un buen interior derecho".

A su más puro estilo, vino a echar la culpa a los demás del fracaso de la moción de censura en Murcia y del resultado de las elecciones en la Comunidad de Madrid por no consultarle, aunque era una clamor en el PSOE madrileño que Redondo llevaba las riendas de la campaña. Eso sí, los cinco triunfos electorales se los apuntó, lamentando que ahora no se le reconozcan. Y tras recordar que se han ganado cinco elecciones añadió: "Cuando los has dado todo y no te sientes querido ni escuchado…". En el PSOE, desde hace tiempo, saben bien que su especialidad siempre ha sido apuntarse los triunfos y echar la culpa a otros de los fracasos.

Y, para que no faltara de nada, apuntó que Yolanda Díaz podría ser la primera presidenta del Gobierno de España si finalmente es la candidata por Unidas Podemos o por una plataforma de izquierda, y pronosticó que podría conseguir hasta diez millones de votos. Es la segunda ocasión que ensalza la figura de Díaz y ya en la entrevista en La Sexta vino a decir que le estaba asesorando gratuitamente. "Mucho estoy diciendo", tras aconsejarle el camino político que debía seguir.

Para concluir, al referirse al partido que le acogió y al ser preguntado por los críticos con la labor realizada en su etapa, les dedicó una ironía: "Tienen razón, y les dedico la mejor de mis sonrisas". Algún dirigente del PSOE ve en esta respuesta la frustración que desprendía Redondo porque nunca fue aceptado en el PSOE, no como ocurrió con el PP de Extremadura, donde se hizo con sus riendas para hacer y deshacer a su antojo. Aunque luego perdiera las elecciones contra el candidato socialista, Guillermo Fernández Vara.

En el PSOE, hasta entre los dirigentes más beligerantes con Redondo, se optó por guardar silencio. Nadie quiere que la sombra de un personaje que nunca fue del PSOE protagonice su cónclave del fin de semana. Fuentes de la dirección rehusaron una y otra vez a comentar estas últimas declaraciones. Al final, cedieron: "Tenemos mucho trabajo de cara al Congreso y no lo hemos escuchado", comentaron fuentes oficiales de la dirección socialista. Para añadir en tono irónico: "Pero... ¿Quién es Iván Redondo?".

Aunque Iván Redondo ha anunciado que se toma un año sabático y no tiene pensado prestar sus servicios para ningún otro partido, lo que parece seguro es que no volverá a pisar Ferraz.

Nunca gustó en el PSOE

Y es que en el PSOE nunca gustó Iván Redondo. Llegó de la mano de Sánchez a la quinta planta de Ferraz para hacer estudios sociológicos y asesorar al secretario general. Quienes por aquella época estaban en la sede socialista recuerdan que bajaba mucho a la cuarta planta para ver al líder socialista y cambiar impresiones. Y ahí empezó a regalar los oídos a Sánchez.

Cuando triunfó la moción de censura, en cuyo empuje tuvo menos protagonismo del que ha quedado plasmado en la hemeroteca, Sánchez lo nombró jefe de Gabinete desplazando a quien estuvo con él desde el principio en este cargo, Juan Manuel Serrano, aunque luego compensara a este como presidente de Correos.

En el PSOE, ni hasta en el entorno más cercano por aquel entonces a Sánchez, se entendió aquel nombramiento. Incluso molestó. No sólo porque sería insultante cualquier comparación en cuanto a experiencia y solvencia con Serrano, jefe de Gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, sino porque muchos pensaban que en el PSOE había más de una docena de personas más capacitadas para ese puesto y, además, del partido.

Fue el presidente extremeño, Fernández Vara, quien no oculto su sorpresa por el nombramiento, reconoció que "le chocaba", aunque lo solucionó con elegancia: "Como suele decir el refrán: lo que nos quedará por ver... son hechos que ocurren". En esas estamos.