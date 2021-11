El exjefe de Vigilancias niega haber recibido órdenes del jefe de Asuntos Internos para seguir a la mujer de Bárcenas

Vicente Galán, exjefe de la unidad de Vigilancias de Asuntos Internos de la Policía, ha desmentido en la sesión de este miércoles de la comisión 'Kitchen' del Congreso que hubiera recibido órdenes de su superior, el comisario Marcelino Martín Blas-- imputado en la causa 'Kitchen'--, para vigilar a la esposa de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias.

Lo ha hecho rotundamente. "Me ordenó localizar un automóvil Citröen C-4 de color negro en una determinada zona de Madrid y me dijo que tuviera cuidado porque por la zona vivía Luis Bárcenas. Se le ocurrió hacerme aquella acotación porque en esa época estaba en prensa el tema de Bárcenas. Entonces podía haber en la zona periodistas, etc. Es la única vez que Marcelino ha pronunciado ese nombre".

Sin embargo, detrás de la línea de aparente apoyo a Martín Blas que ha seguido este miércoles podría haber una estrategia en favor de Villarejo y ciertos amigos comunes. El inspector jefe Vicente Galán fue imputado por el juez Manuel García Castellón en la causa 'Kitchen' sobre el espionaje al extesorero del PP, Bárcenas, y a su familia para arrebatarle documentación comprometedora para el PP. La imputación se produjo tras su declaración como testigo debido a ciertas contradicciones. Meses después, la imputación a Galán fue sobreseída, algo sobre lo que ha dicho que "hay que preguntarle al juez". Una subordinada había declarado que Galán la ordenó "proteger" a Rosalía Iglesias. En el Congreso lo ha negado y ha tratado de desacreditar a esa funcionaria policial. En realidad, el sobreseimiento para Vicente Galán se basó dos cosas: en que explicó la supuesta orden de Martín Blas al juez como una búsqueda genérica de un vehículo sin relación con la mujer de Bárcenas y en el procesamiento de Martín Blas, tras lo que el juez razonó que cualquier acción que ejecutara Galán fue obediencia debida a su jefe.

Tras volver a insistir en que él no sabía nada de Rosalía Iglesias, Vicente Galán ha apuntado que "Marcelino en una ocasión me ordenó vigilar a Villarejo, en el otoño de 2014". Según él, la operación duró meses. "Fue muy difícil porque no tenía un horario rutinario, el domicilio que teníamos pues ya no vivía allí, la posibilidad de vigilarlo en la Torre Picasso-- sede del grupo empresarial de Villarejo-- era inexpugnable. Fue muy frustrante como policía".

Fuentes policiales y la propia documentación del sumario del celebérrimo 'caso Nicolás' niegan de plano esta supuesta vigilancia al comisario Villarejo. Porque este era el caso que se iniciaba en el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid en el otoño de 2014 --en octubre-- al que ha hecho referencia el inspector jefe Galán. Y pasarían largos meses antes de abrirse la pieza separada del 'caso Nicolás' llamada Grabación Ilegal al CNI . En dicha pieza Villarejo fue investigado y finalmente procesado. En el sumario de este procedimiento se recogen todas y cada una de las diligencias de investigación practicadas en la pieza principal y separadas y este diario acredita que no contiene ninguna diligencia de vigilancia sobre el comisario Villarejo en dicho mes de octubre de 2014 y siguientes y, por lo tanto, es muy improbable que fuera dada esa orden ni a Vicente Galán ni a ningún otro miembro de la unidad.

Como estrategia de defensa, Villarejo difunde incansable que su caso se abre porque fue objeto de una persecución de Martín Blas sin base alguna y por "enemistad" . Y es este contexto donde se explica ese apunte de Galán este miércoles en el Congreso porque una vigilancia extemporánea sin estar justificada por el devenir de un caso vendría a reforzar su falaz argumento.

Seguimientos a Sergio Ríos

También ha comparecido este miércoles el policía nacional Enrique Luis Báez Tabasco, destinado en la agencia europea de control de fronteras (Frontex). Formó parte del operativo de seguimiento al entorno de Bárcenas, en julio de 2013, cuando el extesorero del PP estaba en prisión. Báez estaba destinado en el Área Especial de Seguimientos (AES) de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que dirigía el comisario Enrique García Castaño, hoy imputado en la causa 'Kitchen'.

Ha explicado este agente que le causó sorpresa el servicio puesto que en su unidad estaban acostumbrados a vigilar a presuntos terroristas. "No estábamos para eso, para vigilar a la esposa de un extesorero que estaba en la cárcel. Durante este servicio estuve muy incómodo, porque la explicación que nos dieron de que la UDEF no disponía de medios era una excusa barata". Baéz ha dicho que fueron dos o tres semanas las que él desempeñó la tarea de vigilar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, y a la esposa del extesorero.

Fueron alrededor de veinte agentes de la AES los que estuvieron en aquella vigilancia al entorno de Bárcenas, según ha manifestado este policía.

Tiempo después, ya en 2020, envió un mail a la Fiscalía Anticorrupción contando lo que sabía de la operación 'Kitchen'. Sin embargo, el juez no ha permitido su declaración en la causa.