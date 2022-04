Un exmagistrado del Supremo acusa a Pablo Iglesias de "esconder y dulcificar" los crímenes de ETA

La banda terrorista ETA puso fin a su criminal trayectoria hace ya once años. Desde entonces, los presos etarras siguen en las cárceles cumpliendo sus correspondientes condenas y no han perpetrado ningún atentado más. Pero la derecha se sigue resisitiendo a incluir al terrorismo etarra en las páginas de la historia y siempre que tiene ocasión azuza los fantasmas de su existencia.

Este martes, así lo demostró el exmagistrado del Supremo Antonio Salas, que respondió en Twitter a Pablo Iglesias sobre un asunto que nada tenía que ver con ETA para acusarle directamente de "pretender esconder y dulcificar" los crímenes de ETA.

El exvicepresidente del Gobierno había escrito un tuit en el que se sorprendía por el hecho de que "Paracuellos" se hubiera convertido en Trending Topic en España a raíz de la mención del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, del bombardeo de Gernika en su intervención en el Congreso de los Diputados.

Iglesias aseguraba que es demostraba que "básicamente que se dan por aludidos cuando se nombran los crímenes del fascismo", refiriéndose a la derecha.

Tuit que fue respondido por Antonio Salas, que afirmó: "Los verdaderos crímenes siempre serán crímenes. Los más cercanos son los de ETA que uno, que desgraciadamente ha sido Vicepresidente del Gobierno, siempre ha pretendido esconder y dulcificar!"

Una gravísima acusación que el conductor del podcast La Base no pudo dejar pasar: "Que un tipo que ha sido magistrado del TS se permita acusarme de dulcificar y esconder el terrorismo revela uno de los problemas de nuestra democracia: la existencia de franquistas con toga que desprecian la democracia y las leyes que no les gustan. Que tenga usted buena tarde".

Ahí no se quedó el asunto y Salas continuó: "Se me ocurre objetar a Pablo Iglesias su falta de condena clara y explícita del terrorismo de ETA y salen a defenderlo todos los dibujos animados que existen en esta red. Le he retado a que demuestre esas condenas explícitas por su parte y, si es así, me disculparé. Esperaré…"

A lo que Iglesias contestó adjuntando un vídeo en el que expresaba que "Podemos condena la actividad de ETA".

Lejos de pedir disculpas, Salas saltó de ETA a Franco:

Tras lo cual, Iglesias quiso cerrar definitivamente la polémica con el siguiente mensaje y una frase final contundente: "Que haya sido usted juez del Supremo es una humillación para las instituciones democráticas".

Y recibió la réplica final del exjuez:

Polémicas del magistrado

No es la primera vez que Antonio Salas protagoniza una polémica. El juez ejerció en la Sala Primera de lo Civil del Alto Tribunal, hasta que se jubiló el 3 noviembre de 2020. Ahora ejerce como como consultor externo en el despacho murciano SRF Abogados, propiedad de su hija Victoria Salas. Empezó su carrera como magistrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vitoria. Después se trasladó a Palma de Mallorca y de ahí a Murcia, donde ejerció desde 1984 a 2005, llegando a ser presidente de la Audiencia Provincial.



Salas suele ser bastante activo en la red social Twitter, donde no esconde sus pensamientos y opina sobre cualquier asunto de actualidad, incluso respondiendo al resto de usuarios que le replican. En 2018 fue conocida su polémica al considerar como "delito" la exhibición de una pancarta contra el rey por parte de grupos independentistas en la Plaza de Catalunya de Barcelona.

Y el pasado mes de febrero, en una entrevista se atrevía a pedir la destitución de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por criticar los magistrados del Tribunal Supremo.

El comodín de ETA por parte de la derecha

Volviendo a la discusión que mantuvo este jueves con Iglesias, da muestra de cómo la derecha española sigue rescatando a ETA como arma política. Tanto el PP, como Ciudadanos, como Vox no cejan en su empeño de mencionar a la banda terrorista siempre que se les presenta la ocasión con el fin de criticar a sus adversarios. Un uso torticero del terrorismo para desprestigiar la labor del Gobierno, para menospreciar a partidos políticos vascos democráticamente elegidos y representados en el Congreso o para sembrar dudas sobre las políticas penitenciarias.

Ejemplos hay innumerables. El ya exlíder del PP, Pablo Casado, agitaba a ETA el pasado mes de enero asegurando que "no puede ser que las familias de 850 inocentes asesinados sufran hoy 200 concentraciones a favor de sus asesinos, ni que el gobierno dependa de un partido que no condena a ETA. Tuvo que ser el hijo de un asesinato de ETA el que le pidiera que dejara de utilizar políticamente a las víctimas.

La presidenta madrilña, Isabel Díaz Ayuso, fue más allá en octubre afirmando directamente que ETA "está más viva que nunca" para criticar la labor del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para conseguir su fin. Esta vez fue la hija del político socialista Juan María Jáuregui, asesinado por ETA, la que contestó llamándola "irresponsable".

Otro político destacado del PP que no deja escapar cualquier oportunidad para desempolvar a ETA es Jaime Mayor Oreja, que sigue insistiendo en que la banda "está más presente que nunca". El argumento de ETA todavía sigue presenciando debates en el Congreso, de la mano de PP y Vox. Hace unos meses, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, no pudo reprimir su enfado y tuvo que recordar que él también ha sido víctima de la banda. Como también lo fue el diputado socialista, Odón Elorza, que dio un discurso impecable el pasado mes de noviembre en el Congreso criticando con dureza a los diputados de las derechas: "Son ustedes golpistas de vocación".