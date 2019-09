Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes ya se han visto salpicadas por la trama corrupta Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a ambas expresidentas de la Comunidad de Madrid en la pieza sobre la financiación irregular del PP en la región.

Cifuentes y Aguirre han sido citadas por el juez García Castellón como investigadas los días 1 y 18 de octubre, respectivamente, por un presunto delito de corrupción. Ignacio González, también expresidente de la Comunidad de Madrid, también declarará como investigado en esta causa.

El juez atiende a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que lo solicitó en agosto

El titular del juzgado central de instrucción 6 atiende de esta forma a la petición de imputación formulada el pasado 2 de agosto por la Fiscalía Anticorrupción. En una providencia dada a conocer este lunes, el juez cita a un total de 43 personas entre el 9 de septiembre y el 19 de octubre.

Entre los nuevos imputados en esta pieza figuran la empresa Indra -a través de la cual se habrían realizado pagos al PP de Madrid-, así como a su entonces presidente, Javier Monzón, actual presidente del Consejo de Administración de Prisa, empresa editora de El País. Monzón deberá declarar el próximo 4 de octubre.

El juzgado cita también como imputados a los exconsejeros de la Comunidad de Madrid en época de Aguirre Manuel Lamela -ex jefe de la Agencia Tributaria y ex subsecretario de Estado de Agricultura- y Juan José Güemes, ex consejero de Sanidad. Ambos deberán declarar el 14 de octubre.

La providencia se ha dado a conocer apenas dos semanas después de la investidura de Díaz Ayuso como presidenta de Madrid

Otros imputados son el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, el exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM), Silvano Corujo, y el consejero delegado, José Martínez Nicolás.

Los delitos que se investigan a estos imputados son: pertenencia a organización criminal, falsedad documental, prevaricación de funcionarios públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y apropiación indebida.

García Castellón ha dado ha conocer esta decisión esta misma semana, poco después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara la imputación de Aguirre y Cifuentes, esta última también procesada por un supuesto delito de falsedad en documento público en el marco del caso máster, la pieza sobre su máster fraudulento, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La reclamación de Anticorrupción venía avalada a su vez por varios informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que situó a Aguirre en reuniones en las que se habría tratado la presunta financiación irregular del Partido Popular en la región.

Por otro lado, la providencia se ha dado a concer apenas dos semanas después de la investidura como presidenta de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, excolaboradora de ambas exdirigentes conservadoras.

Las dimisiones de Aguirre y la caída de Cifuentes

Aguirre, que ejerció como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid hasta abril de 2017, se ha visto obligada a renunciar a sus cargos públicos y orgánicos en dos ocasiones por su responsabilidad política.

Lo hizo cuando dos de sus hombres de máxima confianza en el Ejecutivo madrileño, Ignacio González y Francisco Granados, se vieron acorralados por la Justicia: en 2016 (renunció a la Presidencia del PP madrileño) y 2017, cuando entregó su acta de concejal.

González, que heredó la Presidencia de Aguirre, fue el primero de los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid del PP en ser imputado. Poco después le llegó el turno al también expresidente y exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, en el marco del caso Lezo. En mayo de este año, y después de que lo reclamase la Fiscalía, el propio García Castellón archivó la investigación contra Gallardón.



Por otro lado, y aunque Cifuentes logró convertirse en una de las figuras con mayor proyección política del PP, tras su dimisión en abril de 2018, acorralada por el caso máster, dejó de ser referenciada por los conservadores. Aguirre, por contra, es una de las valedoras de Ayuso y del líder del PP, Pablo Casado. De hecho, la exlideresa asistió a la toma de posesión de la flamante presidenta madrileña, el 19 de agosto.