Este domingo por la mañana, en la primera votación de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, faltó una diputada de En Comú Podem, Aina Vidal Sáez. Estaba enferma, informaron fuentes de Unidas Podemos. Pero en una investidura tan apretada –el candidato socialista sólo sumó un voto más a favor que en contra–, cada voto tiene una importancia máxima. Se habla estos días de la posibilidad real de un tamayazo. Por eso, la ausencia de Aina Vidal desató todo tipo de especulaciones.

La propia diputada catalana ha querido despejar cualquier atisbo de duda y ha publicado una carta en sus redes sociales en la que explica que este domingo no acudió a votar al Congreso porque padece un cáncer bastante agresivo que le fue diagnosticado hace dos mesess. Aina Vidal también aprovecha la ocasión para dejar claro que el día 7 de enero, en la segunda votación, estará en el hemiciclo a pesar del dolor que le provoca la enfermedad.

"No me imaginaba hacer público algo tan personal, pero el voto apretado de la investidura ha levantado todo tipo de nervios y quiero explicarlo", comienza Aina Vidal su carta. Y luego añade: "Hoy no he ido a votar por el Congreso, y voy a tardar una temporada en volver. Tengo cáncer. Un monstruo, agresivo y agresivo. Uno que me causa dolor, por eso hoy no he podido estar con mis compañeros y compañeras viviendo un día que, por mucho que brame la derecha, es completamente emocionante".

​Aina Vidal asegura que estará el próximo martes en el Congreso de los Diputados, pese a que su estado físico no es el mejor: "El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación. Vamos a ganar un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que lucha para recuperar la justicia social. Un gobierno que pone la vida en el centro".

"Dicho esto, amor, alegría y paciencia, y sobre todo mucho entusiasmo porque en pienso luchar hasta ganar y en lo político, el martes tendremos un nuevo Gobierno progresista que entre muchos desafíos, tendrá que volver a invertir en Investigación. Porque la ciencia es vida, y la vida necesita recursos", añade la diputada.

Ya en un plano más personal, la diputada de En Comú Podem lanza un mensaje optimista, afirma que va a pelear contra el cáncer con todas sus fuerzas y defiende la sanidad pública. "Estoy en buenas manos, confío en el personal de la salud pública y no dudo que harán todo lo que puedan, como con cualquier otro. Soy fuerte, soy fuerte, y el único deseo que tengo en mi cabeza es que me dejen luchar. Voy a ganar", afirma.

Aina Vidal también agradece el apoyo recibido por parte de su familia y de sus compañeros de En Comú Podem y de Unidas Podemos: "Tengo la mejor familia, los mejores amigos, y una gran familia política (extensa, muy extensa)". Finalmente pide disculpas por no haber atendido todos los mensajes de ánimo que ha recibido: "Lo siento si los últimos dos meses no he estado en todas los sitios a los que quisiera haber llegado".

