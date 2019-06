Juan José Cortés, diputado del Partido Popular por Huelva en el Congreso y padre de Mari Luz -asesinada en Huelva en 2008-, ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra 70 personas y cuatro medios de comunicación por "los ataques e injurias" sufridos tras conocer sus ingresos y el cobro de una pensión de invalidez.

Según ha explicado en sus redes sociales, ha presentado esta denuncia por "supuestos delitos de incitación al odio, racismo y xenofobia, calumnias e injurias" y ha remarcado al respecto que espera que la Fiscalía "vea indicios y se les pueda procesar".

A su vez, ha asegurado que con esta denuncia intenta también que otras personas que "están siendo acosadas tengan la posibilidad de defenderse. No podemos consentir que las redes sean un nicho de delitos y que estas personas sean inmunes a la justicia".

El pasado domingo 9 de junio, a través de su Facebook, Cortés ya anunció que "todas estas injurias, calumnias y amenazas" serían "puestas en manos de la Fiscalía, para que tome las medidas oportunas, además de presentar las demandas correspondientes", a la par que añadió que "la manipulación de la información es maligna y maliciosa, por consiguiente denunciable".

Declaró que tenía 16 euros en su cuenta bancaria

Sobre sus ingresos,el padre de Mari Luz indicó que "es lo más normal del mundo para personas que viven al día y que pagan sus créditos como cualquier ciudadano". "No me avergüenzo de ser pobre", comentó, añadiendo que su tarjeta de crédito es de "1.000 euros y con eso tiramos para cuando no nos llega a final de mes".

Asimismo, manifestó que trabajó, "como un mulo de sol a sol, cotizando en el régimen general y autónomos al mismo tiempo, hasta que" no pudo más sus enfermedades". En este sentido, señaló que su pensión se debe a "secuelas físicas y psicológicas de gravedad".

Respondiendo a quienes le han dicho que no ha trabajado, Cortés señaló que "durante estos últimos 25 años" ha trabajado "como profesor de FP, coordinador de seguimiento escolar, mediador social, constructor, empresario del comercio, asesor político, etc". Además, enumeró numerosos cursos que ha realizado a lo largo de los años.

Siguiendo con su vida laboral, el diputado 'popular' aseguró que en 2008, cuando ocurrió el "trágico desenlace" de la desaparición Mari Luz, "tenía 45 empleados en mi empresa y que gestionaba con rigurosidad y responsabilidad".