La FAES de Aznar saca su lado más ultra y califica de "éxito" el genocidio de Israel en Gaza

Buscar rédito en un genocidio debe ser, a escala, como robarle la cartera a un muerto. Vislumbrar "ventanas de oportunidades" en un país arrasado por las bombas sería, siguiendo este infausto símil, como mercadear con sus órganos. Pues bien, por perverso que parezca esta es la postura que defiende FAES tras los desmanes bélicos de Israel en Palestina y Líbano.

En un informe publicado por el think tank ultraliberal que preside José María Aznar encontramos, bajo el título Israel e Irán: riesgos y oportunidades en Líbano y Gaza, un reguero de ideas que merodean el oprobio y chapotean en la inmoralidad. Un batiburrillo de reflexiones geopolíticas que persiguen una suerte de hegemonía israelí erigida sobre el aniquilamiento y la brutalidad.

"De proseguir las espectaculares victorias del Estado hebreo en el campo de batalla, no resulta impensable concebir Oriente Medio no ya como un bloque de granito, sino como una masa de arcilla blanda y maleable lista para recibir la forma que quieran darle las manos del escultor", reza el citado informe, que no duda en tildar de "éxito" la campaña genocida de Netanyahu.

"Masa de arcilla blanda y maleable", escribe el analista, Javier Gil Guerrero, presentado como "investigador del Instituto Cultura y Sociedad" que se integra en la Universidad de Navarra. Una arcilla "lista para recibir la forma que quieran darle las manos del escultor", prosigue el autor en un derroche poético que esconde, eso sí, qué representa la "arcilla" en su epopeya; ¿serán los más de 40.000 muertos gazatíes?, ¿los 3.000 menores asesinados?, ¿los hospitales bombardeados?, ¿los campos de refugiados arrasados?



"Este momento de gran plasticidad en la región no durará mucho tiempo y, a pesar de los éxitos cosechados por Israel, seguirá presentando numerosos riesgos", añade el analista, como urgiendo a aprovechar un momento de "gran plasticidad", idóneo para ahondar en la carnicería.

A caballo entre el fanatismo neoliberal y la "cruzada cultural", la fundación que preside Aznar, y que recibió seis millones de euros del gobierno de Rajoy, aglutina lo más ultramontano del Partido Popular, con Mayor Oreja y María San Gil en su cúpula, históricos del ala más cavernaria de la formación conservadora.