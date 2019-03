Varias federaciones desafían a Ferraz y llevan las candidaturas votadas por la militancia 

En la reunión de este jueves de la Comisión Federal de Listas del PSOE para confeccionar las candidaturas al Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y alcaldías de más de 50.000 habitantes, varias federaciones acudirán a Ferraz con las propuestas de nombres votadas por la militancia y, aunque son conscientes de que podrán ser modificadas por la dirección, no han querido ir con las listas que le dictaban desde Ferraz para no asumir el coste de los cambios.

Así, la dirección regional del PSOE aragonés acordó en su reunión del lunes llevar las listas a Ferraz aprobadas por la militancia, incluyendo como "número uno" por Huesca a Ignacio Urquizu (que logró casi el 100% de los votos de los afiliados) pese a saber que Ferraz no quiere que repita, e incluyendo como "número dos" por Zaragoza a Óscar Galeano, en lugar de llevar a Pau Mari-Klosé, actual Alto Comisionado para la pobreza infantil, como habían pedido desde la dirección federal y, en especial, Pedro Sánchez.

La confección de las listas ni se llegó a votar en la reunión del lunes, se limitaron a ordenar los resultados y Javiér Lambán también se negó a proponer un nombre distinto a Urquizu como le había propuesto la dirección federal, dándole total libertad para proponer a quien quisiera.

No obstante, Lambán se ha reunido con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos para intentar llegar a un acuerdo antes de la reunión de este jueves en Ferraz, pero de su contenido apenas ha trascendido nada oficial.

No obstante, fuentes consultadas apuntan que Lambán asumirá el cambio del "número dos" por Zaragoza, y que Urquizu finalmente no será candidato.

A este incendio se unió este miércoles otro con la lista de la candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Pilar Alegría, que elevó su protesta porque no entraban en la candidatura los nombres propuestos por ella. En este caso, Lambán también apoya la propuesta de la militancia, y tendrá que ser Ferraz quien decida si cambia la lista a la Alcaldía.

Por su parte, la dirección del PSOE en Andalucía considera que ha hecho su trabajo con el envío de las listas al Congreso a Ferraz, que el proceso para su elaboración ha sido ejemplar, con un “equilibrio” entre la participación de la militancia que fijan las reglas del 39 Congreso y la participación de las direcciones.

San Vicente considera que ha cumplido con buena parte de las exigencias de Ferraz al colocar en los puestos de salida a los ministros y a otros miembros de la Ejecutiva Federal, pero que debido a la falta de acuerdo en 4 provincias (Sevilla, Córdoba, Almería y Cádiz), está resignada a que, si así lo considera la comisión de listas federal se cambien los nombres.

En principio, según indican fuentes de la Ejecutiva regional no se dará la batalla más allá de la que ya se ha dado y que lo que toca, una vez que se aprueben las listas, es apoyar a quienes las encabecen para que el PSOE pueda obtener el mejor resultado posible. "Hay que cumplir a rajatabla lo que establece el reglamento aprobado en el 39 Congreso Federal, que señala que la comisión de listas podrá introducir cambios de forma razonada”, manifestó Cornejo.

Ferraz no quiso un acuerdo global

Las fuentes indicaron a Público que se intentó hasta el final un acuerdo global, pero que no pudo ser porque Ferraz no parecía quererlo. "Las pretensiones del federal, como la de que los ministros encabezaran las candidaturas, han sido aceptadas, pero al mismo tiempo se ha intentado que estuvieran representadas las opiniones de las asambleas, que hubiera un equilibrio", dijo Juan Cornejo, el secretario de Organización el pasado lunes.

La expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE de Andalucía. Susana Díaz, tampoco quiere alargar una bronca que quedará zanjada definitivamente este fin de semana, cuando el comité federal apruebe las listas, según las fuentes consultadas.

La prioridad para el PSOE de Andalucía, según las fuentes, es pelear el partido para impedir que suceda en España lo que ya ha sucedido en Andalucía: que el regreso de la ultraderecha a las instituciones suponga un cambio de Gobierno e hipoteque el futuro del país durante cuatro años.

Detrás de la refriega de la semana pasada por las listas y detrás de la falta de acuerdo en cuatro provincias, además de otras consideraciones locales, está la pelea por el control del PSOE de Andalucía, en cuya dirección quiere repetir Susana Díaz, quien considera que el haber ganado las pasadas autonómicas, aunque la suma de las derechas con la ultraderecha la desalojase del Ejecutivo, le da derecho a tener una bola extra. El sector sanchista, por el contrario trabaja con ahínco para aunar fuerzas que les permitan ganar el próximo congreso regional.

También en Castilla y León puede haber discrepancias. Finalmente fue aprobado por el Comité Regional el nombre de Javier Cendón como cabeza de lista por León, en contra de las preferencias de Ferraz; y el de Antonio Casas por Palencia, cuando Ferraz quiere que encabeza la dirigente de la Ejecutiva Federal, Luz Martínez Seijo.

En Galicia también vendrá listas al Federal como votaron la militancia, y puede haber cambios de cabeza de listas en alguna provincia, especialmente en Lugo.

En el resto de federaciones no se prevén cambios importantes, ya que las listas han sido previamente consensuadas por Ferraz o los candidatos han obtenido también el aval de la militancia.

Todos las candidaturas serán aprobadas el próximo domingo en el Comité Federal del partido, tras una reunión previa de la Ejecutiva Federal para elevar la propuesta definitiva.