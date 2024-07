Feijóo abre las puertas del PP para los que no entiendan la "deriva" de Vox

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este sábado en el "chantaje" de Santiago Abascal. Si bien, ha defendido que las puertas de su partido están abiertas para "dejar entrar" a todos lo que quieran un cambio de Gobierno, entre ellos los que no entiendan la "deriva" de los dirigentes de Vox.

"Este es su partido y esta es su casa", ha apostillado Feijóo en Ourense, donde ha clausurado el XIX congreso provincial extraordinario del PP y donde se ha referido a la ruptura del partido de Santiago Abascal en cinco autonomías en respuesta a la aceptación por parte de los presidentes del PP del reparto de la acogida de menores migrantes.



Aunque ha dicho que puede entender que haya ciudadanos "con cierta decepción" por lo ocurrido y con que se pueda "frustrar el cambio", el presidente del PP se ha mostrado convencido de "ese cambio va a llegar porque es imparable".



En esta línea ha defendido que todos caben en lograr otro Gobierno. "Caben los votantes del PP, los miles de decepcionados con el PSOE y también los que no entienden la deriva de los dirigentes de Vox haciéndole favores al Gobierno más disparatado".



"Ellos se han equivocado de persona planteando un chantaje, pero nosotros no nos vamos a confundir ni a equivocar ni de adversarios, ni de prioridades ni de objetivos. Nuestros adversarios siguen siendo la parálisis, la decadencia y el deterioro del Gobierno", ha dejado claro el presidente del PP antes de añadir que su partido no es intransigente ni defiende el pensamiento único.



El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el autonómico, Alfonso Rueda (d), clausuran el XIX Congreso Provincial del PP de Ourense este sábado 13 de julio de 2024. — Brais Lorenzo / EFE

Frente a ello, ha asegurado que el PP apuesta por unos principios que "no se van a sacar a subasta como hizo este Gobierno para ser investido, ni se van a someter a la amenaza de nadie cueste lo que cueste".



"Allá quien quiera comportarse como el independentismo, haciendo chantajes a la nación, allá quien quiera montar espectáculos de inmadurez como si fueran de Sumar o de Podemos, allá quien solo piense en su interés personal, como Sánchez", ha continuado.



Sobre sus principios, Feijóo ha reiterado que no están dispuestos a renunciar ni a la igualdad ni a la libertad de los españoles, ni tampoco a la solidaridad. "No miramos hacia otro lado cuando hay problemas y no dejamos a nadie tirado", ha asegurado.



Pero ha advertido que "ninguna urgencia asistencial va a impedir que sigamos rechazando una política migratoria irresponsable", en tanto que ha recordado que ninguna cortina de humo, en referencia a la ruptura de Vox; ni ninguna "pinza", en alusión a la postura del PSOE y Vox contra el PP; va a conseguir que el PP abandone su determinación de que el Gobierno responda por los presuntos casos de corrupción.