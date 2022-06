Feijóo afronta su primer cara a cara con Sánchez encorsetado en la economía y sin lograr los pactos que prometió

Alberto Núñez Feijóo lleva el relato del caos al Senado. En la que será su primera sesión de control al Gobierno como líder de la oposición, Feijóo le preguntará este martes a Pedro Sánchez si "considera que su Ejecutivo está a la altura de las necesidades de las familias españolas".

Será el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno y el del Partido Popular y esas quince palabras elegidas a conciencia por su núcleo duro le darán la oportunidad de usarlos para colocar a Sánchez en el terreno de los reproches por la mala situación económica a la que, según un Feijóo incapaz de celebrar los mejores datos del paro desde 2008, conducen las políticas de la coalición.

Desde que Feijóo aterrizó en Génova se ha hecho evidente que la estrategia del equipo que el presidente del PP ha arrastrado desde Galicia es colocar al Gobierno, de formar particular al PSOE, en el campo de la crispación y el 'no' ante los ojos de la opinión pública. Los populares se mostraron muy ofendidos por le hecho de que Sánchez les llamase "mangantes" en el Congreso de los diputados y a un día del cara a cara entre los dos líderes centran gran parte de su mensaje en las formas que esperan del presidente. "Esperamos que cambie el tono", aseguran al tiempo que señalan que Sánchez "no llamará al PP mangantes con Feijóo delante".

"Es el peor Gobierno de la democracia" o "es una caricatura de presidente" son solo algunas de los ataques que el líder de la oposición ha lanzado contra Sánchez y su Ejecutivo en los dos meses que lleva como presidente del PP. Además, Feijóo ha incorporado a su discurso el tan manido concepto de "sanchismo" que Casado usaba para cargar contra Sánchez. Pero en Génova insisten en que este martes habrá "cero desconsideraciones".

Feijóo reprochará a Sánchez la situación económica y la subida de los precios por la inflación e insistirá para que el Gobierno acepte su plan en materia de economía. El presidente del PP ha elegido el relato de la debacle económica para dar la batalla al Gobierno, a pesar de que el paro ha bajado por primera vez de los tres millones desde hace 14 años. La última cifra de paro con un gobierno popular elevaba a 3.252.000 las personas que no tenían un empleo.

En este sentido, este mes caduca el decreto anticrisis aprobado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y el PP. Un paquete de medidas que incluye, entre otras cosas, la bonificación de 20 céntimos por cada litro de carburante que decaerá si la prórroga del decreto no consigue los apoyos necesarios en el Congreso. Los populares mantienen su estrategia y condicionan su voto a que el Ejecutivo acepte bajar impuestos: "Estamos pendientes de si lo aprobamos o no". Hasta el momento PSOE y Unidas Podemos han hecho frente común en contra de las rebajas fiscales.

El 'gran estadista' que congela los pactos por las andaluzas

En su momento pareció que el apoyo de los populares a este real decreto ley sería el primer gran acuerdo entre el Gobierno y un nuevo PP que presumía de haberse "reiniciado". El contexto de una guerra y el liderazgo de Feijóo, con la capacidad de llegar a acuerdos por bandera, apuntaban a la reconstrucción de puentes entre el Ejecutivo y la oposición, pero no ha sido así. El expresidente de la Xunta de Galicia no fue capaz de alcanzar ese pacto ni ningún otro hasta el momento.

Sánchez y Feijóo debatirán este martes en el Senado con el contador de pactos de Estado a 0 y la renovación del Consejo General del Poder Judicial congelada por fines electoralistas hasta después del 19J. Este bloqueo del CGPJ arrastra al Tribunal Constitucional, un tema no tan recurrente para el líder del PP pero de una enorme trascendencia porque este domingo, 12 de junio, concluye el mandato de una tercera parte de sus miembros y un CGPJ en funciones no puede hacer nuevos nombramientos.

"La culpa es del Gobierno"

"¿Quién la limitado las funciones del CGPJ? El gobierno, los dos partidos del Gobierno", respondió este lunes Cuca Gamarra. Se refiere a la norma aprobada en marzo de 2021 con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos para limitar las funciones del CGPJ en funciones y que, por ejemplo, no pudiese nombrar a altos cargos. La secretaria general del PP se sacude cualquier responsabilidad por incumplir el mandato constitucional de la renovar el órgano de gobierno de los jueces y pone a la coalición en la diana. "Es el gobierno quien tiene que explicarlo".

Lo cierto es que Núñez Feijóo prometió una renovación rápida del CGPJ, lo que hubiese evitado la situación límite en los nombramientos del TC, pero con la convocatoria de elecciones en Andalucía las conversaciones se frenaron en seco y el presidente del PP ha sido capaz de explicar porqué.