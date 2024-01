Feijóo asegura que Vox podría poner al PP en una "situación complicada" en Galicia y quitarles hasta tres escaños

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que la mayoría absoluta en Galicia se puede poner difícil. Según Feijóo, la candidatura de Vox puede "conllevar la bajada de tres escaños", de 42 pasarían a 39, y poner al PP "en una situación complicada". La mayoría absoluta en Galicia está en 38 escaños y de no conseguirla el PP tendría casi imposible gobernar ante la suma de las izquierdas.



En el PP ven estas afirmaciones de Feijóo como un "aviso a navegantes" para no relajarse y movilizar a su electorado ante una cita electoral clave no solo para el futuro de Alfonso Rueda, sino también para el suyo propio.



Lo cierto es que el umbral de votos necesarios para entrar en el Parlamento gallego es del 5% y esto dificulta la entrada a formaciones con poca implantación territorial como es el caso de la extrema derecha, que no tiene representación en Galicia. Pero la fuga de votos del PP hacia Vox sí pueden quitarle escaños a Rueda, que es lo que parece preocupar a Feijóo.



Puede ocurrir "en la práctica", ha alertado, que el PP pierda la mayoría absoluta "por un escaño". "Con los votos de Vox no solamente no perderíamos la mayoría, sino que podríamos tener dos escaños más", apuntó en una entrevista en 'Las mañanas de Federico' de EsRadio.



Además, ha asegurado que no comparte la decisión de Santiago Abascal de presentarse a las elecciones en territorios y circunscripciones donde la división del voto puede frustrar un cambio de Gobierno. "Si Vox me dice en una circunscripción que el PP va a sacar cero y que ellos tienen la posibilidad numérica y además concreta con números de que van a sacar su diputado, a mí me correspondería ser coherente con mi propio planteamiento", dijo Feijóo.