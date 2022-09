Feijóo carga contra las medidas fiscales del Gobierno y dice que son "decepcionantes" y "escasas"

Aunque, en palabras de Núñez Feijóo, el PP está estudiando las medidas fiscales anunciadas este jueves por la ministra de Hacienda para "concretar" su posicionamiento, el presidente del PP ya ha criticado el plan fiscal del Gobierno. Feijóo dice que la bajada de impuestos es "decepcionante y escasa" y que no tiene "la mínima sensibilidad con las rentas bajas y medias".

El líder de la oposición critica también que las medidas no entren en vigor de forma inmediata. "El Gobierno ha decidido no bajar los impuestos en 2022 cuando tiene el récord de recaudación más alto de los que recordamos", aseguró Feijóo este jueves desde Vigo.

Para el PP, el plan también cojea al no incluir la bajada del IVA a los productos básicos de alimentación. "Los alimentos no van a bajar. El Gobierno sigue teniendo la cesta de la compra más alta de los últimos 40 años y no esta dispuesto a bajar los alimentos básicos", zanjó. Aún así, Feijóo asegura que se pronunciaran "con detalle", cuando hayan estudiado las medidas, "para no improvisar".

Lo que ha anunciado María Jesús Montero es un paquete de medidas fiscales que incluye un nuevo impuesto para las grandes fortunas, la modificación del Impuesto de Sociedades, el aumento del IRPF a las rentas de más de 200.000 euros y beneficios en este impuesto para rentas bajas, así como la reducción del IVA de los productos de higiene femenina.