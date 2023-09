Feijoó y su conflicto con la oratoria: Orwell en el 84, una pupila dilatada y los "fachas con toga"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene un rival mayor aún que la investidura sin apoyos a la que se presenta esta semana. Y es que al presidente del Partido Popular se le han atascado sus intervenciones en público, evidenciando que la oratoria no es su mayor fuerte.

Ya en su etapa en Galicia, Feijóo recibía críticas por su nivel de gallego y protagonizó varias controversias cuando era el presidente de la Xunta. Con su salto a la política estatal, el líder del PP se ha visto envuelto en varias polémicas por sus declaraciones.

A modo de recordatorio antes de la investidura, esta es la recopilación de las mentiras, gazapos y trabalenguas del líder del PP al mejor estilo de Rajoy.

Las declaraciones polémicas de Feijóo

Algunas de las declaraciones de Feijóo pueden haberse producido por confusiones, intentos fallidos de improvisación o un bloqueo momentáneo. Pero algunas fueron objeto de crítica, porque no compartían ese "simpático" origen, si no que eran ataques directos del líder del PP a colectivos y movimientos sociales.

Una de sus intervenciones más recordadas se produjo en el Senado, su lugar de debate con el Gobierno, ya que no tenía acta de diputado. En un intento de criticar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, el líder del PP señaló que las leyes del sólo sí es sí y la trans molestaban "a la gente de bien".

"Lleva usted dos leyes, la ley del sólo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en la vida de los demás", dijo desde su escaño a Montero haciendo referencia a las leyes promovidas por su ministerio.

En esta misma línea, Feijóo pidió que nadie cuente con él "para estar en contra de la violencia machista". Algo que pudo comprobarse cuando justificó el pacto que hizo su partido en el País Valencià con Vox, cuyo líder territorial había sido condenado por violencia machista. Ante esto, regaló otra de sus intervenciones más recordadas y criticadas.

"Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer"

"¿Ha cumplido la sanción? Es verdad. ¿Se ha producido hace 20 años? Es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer", justificaba el líder del PP.



El colmo de las declaraciones de Feijóo hacia las mujeres llegó cuando "aprovechó" que hablaban "de discapacidad" para criticar la ley del solo sí es sí. "Aprovechando que estamos hablando de la discapacidad y que estamos a las puertas del día de la igualdad de la mujer, queremos hacer un llamamiento a la modificación de la ley del solo sí es sí", señaló.

En otros ámbitos, el líder del PP tampoco se quedó corto en su búsqueda de tragedias para hacer campaña política, como ocurrió con el atentado en Algeciras donde un hombre asesinó a un capellán e hirió a varias personas más en un ataque a dos iglesias de esta localidad. "No verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias", dijo Feijóo al día siguiente.

Tampoco dejó pasar la muerte de un trabajador por las altas temperaturas durante el verano, ya que le dio un motivo para criticar la cita electoral del 23J convocada por Pedro Sánchez. "Ayer falleció la primera víctima por incremento de la temperatura. Para ello, Sánchez puso las elecciones en julio", publicó en su cuenta de Twitter.



Geografía, una asignatura pendiente

En el boletín de notas de Feijóo hay algunas asignaturas pendientes. Una de ellas es Geografía, donde el líder del PP se despista un poco. Sus comentarios sobre distintos territorios españoles dieron mucho que hablar.

Como aquella vez que participó en un acto en Cádiz, donde señaló que tenía la pupila "dilatada" por el sol de la ciudad gaditana. O la vez que visitó Granada y decidió regalar sus alabanzas a... Finisterre. "El presidente de los EEUU hace más de 20 años estuvo aquí, el presidente Clinton, y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta. Yo no voy a discutir con Bill Clinton, porque Bill Clinton nunca vio la puesta de sol de Finisterre. Pero le puedo asegurar que esta es una de las más bellas puestas de sol del mundo, no solamente de España", declaró.

Los errores geográficos de Feijóo han sido varios, desde confundir nombres, provincias a mares. "Para mi es un orgullo visitar el mercado de La Palma", dijo tras visitar el mercado de Palma de Mallorca y no el de la isla de Canarias.

En su gira de errores territoriales visitó Badajoz, que como todo el mundo sabe está en Andalucía, o eso creía Feijóo. El líder del PP estaba tan contento de estar allí que cerró su discurso en la ciudad extremeña con "la palabra ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía".

"Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva"

Un poco más abajo, en la verdadera Andalucía, está la provincia y ciudad de Huelva, que tiene salida al Océano Atlántico, como bien sabe todo el mundo, menos Feijóo, que cerró su campaña en el Mediterráneo. "Hemos llegado al final de la campaña. Esta mañana he estado en el Mediterráneo, en Huelva", señaló.

Dejando el sur y subiendo en el mapa de lo que viene siendo de Despeñaperros pa' arriba, está Castilla y León, presidida por su partido y Vox. En un acto en Valladolid declaró: "Después del acto que hicimos en Segovia al lado del acueducto presentando a los candidatos, volvemos hoy aquí a la capital de Castilla y León, en Valladolid". Esta vez atinó en la comunidad autónoma, pero no en la capital. Y es que Castilla y León directamente no tiene capital, ni Valladolid ni ninguna otra.



Heredero de Rajoy

Si alguien dominaba esto de la dialéctica a la perfección era el también gallego y exlíder del PP Mariano Rajoy. Pablo Casado nunca estuvo a la altura, pero puede que con Feijóo el expresidente del Gobierno haya encontrado un digno heredero.

Y es que Feijóo ha ido perfeccionando el arte del trabalenguas y las frases sin sentido. Ese momento en el que, como hacía Rajoy, se embala para lanzar todo el discurso y, aunque sabe que se ha equivocado por el camino, tira millas.

Un digno heredero de Rajoy debe tener una frase relacionada con los catalanes, homenajeando aquello de "hacen cosas". "Necesitamos a Catalunya. En primer lugar, los catalanes. En segundo lugar, todos aquellos que respetamos esta tierra. Y en tercer lugar, todos los españoles que somos catalanes con independencia de dónde vivamos, igual que los catalanes son gallegos y andaluces, vivan donde vivan. Somos el partido de la unión, el partido del constitucionalismo", indicó el líder del PP sobre Catalunya.

A falta de una, Feijóo dejó una segunda frase sobre Catalunya para los libros de la dialéctica mariana. "Por eso queremos estar en Catalunya. Y para estar en Catalunya hay que venir a Catalunya. Y para estar en Catalunya hay que escuchar los problemas prioritarios de los catalanes y buscar soluciones concretas a los catalanes", dijo en una frase que se puede intuir que habla sobre Catalunya.

El tono del expresidente le ha acompañado durante todas sus intervenciones, como algo casi transmitido de padres a hijos. "Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre, lo quieren sus hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos, en contra de sus padres".

Un alumno aventajado de Rajoy debe tener esos trabalenguas dialécticos que recuerden de manera nostálgica a aquel "son los vecinos el alcalde", y Feijóo no se queda corto. "Las cosas que duran mucho tiempo son las cosas que merecen la verdad. La verdad y la mentira es aquello en lo que merece la pena dedicar una vida. ¿Para qué? Para que la verdad venza a la mentira y no la mentira venza a la verdad", señaló sobre la verdad.

"Hay gente que su objetivo fundamental es acabar con la riqueza. Acabar con los ricos. Yo creo que el objetivo fundamental es acabar con la pobreza. Si no acabamos con la pobreza, repartiendo la riqueza, es absurdo acabar con la riqueza para hacernos más pobres a todos", regaló en otro discurso.

"Para gobernar en una caverna se necesita un capitán y una tripulación diferente que para navegar en calma"

Teniendo en cuenta que el objetivo de Feijóo con esta investidura es gobernar España, es importante conocer su concepción de gobernanza. Algo que dejó claro en una de sus intervenciones: "Para gobernar en una caverna se necesita un capitán y una tripulación diferente que para navegar en calma", reflexionó.

A punto de llegar a la categoría de erratas del líder del PP, esta última frase es una mezcla del estilo Rajoy con las matemáticas, lo que se conoce como estilo rajoy-fusión. "España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura. Esta regla del dos, pues bueno en vez de dos es 22, pero es dos, es dos por diez", cuantificó sobre el paro.



Cifras y letras

Hay ocasiones en las que en las palabras de Feijóo están bien ordenadas en términos de coherencia y cohesión, el problema es que los datos fallan. Las cifras, los años e incluso la verdad de las cosas. Es por ello que el líder del PP puede inventarse el año de publicación de un libro, en una confusión justificada por su título, o crear diputados inexistentes.

"Podemos situar en nacimiento de la posverdad en esa distopía escrita por Orwell allá por el año 84"

"Podemos situar en nacimiento de la posverdad en esa distopía escrita por Orwell allá por el año 84 que como saben describen un régimen totalitario con toda su crudeza", dijo el líder del PP sobre el libro 1984, publicado en 1949.

El asunto de las fechas a Feijóo se le puede atascar en alguna ocasión, incluso con la historia de su propio partido. "Somos el partido que redactó la Constitución, hemos nacido con la Constitución", defendió Feijóo. La cuestión es que en 1978 el PP no existía como tal, y el 31% de los diputados Alianza Popular votaron en contra del texto constitucional.

La dirección de comunicación de su partido debe estar contentísima con su desempeño, dado que no es la primera vez que mete en un brete a la formación. Esta misma semana Feijóo tuvo un traspiés con los "principios" del PP. "Un partido que jamás vende sus principios […] No lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo volveremos a hacer ahora", dijo en la manifestación que convocó la formación en Madrid.



Sobre cifras y datos, también hay una buena recopilación de erratas, como cuando aseguró que la prima de riesgo se encontraba en 250 puntos básicos. "La más alta desde verano de 2014", añadió. Aunque no era cierto, ya que la deuda española estaba en 113 puntos básicos. En esta misma línea, Feijóo también aseguró que el IRPF de Portugal era seis puntos más bajo que el de España, en varias comparaciones de impuestos entre países que no eran precisas, o directamente incorrectas.

Sobre esta cuestión, a Feijóo le bailaron un poco los porcentajes con el resultado de las elecciones generales del 23J, ya que aseguró que su partido y el PSOE sumados tenían "el 94% de los votos", además de que pactar con los partidos independentistas sería "convertir en minoría a la mitad de los españoles". El PP obtuvo el 33% de los votos en el 23J, ni sumados con Vox (12%) alcanzarían el 50%.

Lo que alguno puede entender como errores, otro puede catalogarlo de milagros de Feijóo. Como la vez que hizo aparecer diputados de Podemos en el Senado. El líder del PP hizo referencia en sus varios debates con Sánchez en la Cámara Alta a la ausencia de diputados de la formación, según él, por diferencias internas en el Gobierno de coalición. Lo que realmente ocurría es que Podemos no tenía representación en el Senado.

En sus intercambios con Sánchez, el líder del PP obró otro milagro: recuperó un medio de transporte que llevaba 17 años sin funcionar. "Yo no voy a utilizar el Falcon para hacer un solo acto político de mi partido. Si estoy en Lanzarote, puedo cogerme un jet-foil para ir a otra isla. No necesito que venga a buscarme el Falcon de Madrid", declaró muy orgulloso. El problema es que este tipo de embarcación dejó de operar en Canarias en 2005.

"Nunca llegaría al liderato de mi partido como llegó usted", espetó a Sánchez

Y hablando de milagros, no se puede olvidar la famosa remontada de Sánchez para recuperar la secretaría general del PSOE, aunque parece que Feijóo sí lo olvidó. "Yo soy presidente de mi partido porque me lo pidieron mis compañeros", dijo sobre su llegada a Génova. "Nunca llegaría al liderato de mi partido como llegó usted", espetó a Sánchez.

Sobre los datos un tanto cuestionables de Feijóo es imposible dejar de lado el famoso precio de las naranjas, que según un "anuncio muy bueno" era de 0,12 euros el kilo, un precio que se acerca más, sin ser, al que pagan los agricultores, no los consumidores. Además, criticó que una bolsa de plástico (0,15 euros) fuera más cara que el kilo de naranjas, cuando el decreto que regula el precio de las bolsas de plástico fue aprobado en 2018 con Rajoy como presidente. Y ya sumando cualquier variable de esta declaración, el impuesto al plástico recogido en la ley de residuos que entró en vigor en enero de este año no se aplica a las bolsas de este material.

Dentro las erratas entran también lo que se puede catalogar como lapsus momentáneos, en los que elementos se mezclan y dejan discursos que serán muy compartidos en las redes sociales. Esta entremezcla de conceptos provocó que Feijóo llamase a los jueces "fachas con toga", en un intento de criticar al diputado de Unidas Podemos Javier Sánchez Serna, por usar estos términos.

"Señalar a los medios de comunicación, señalar a algunos periodistas, señalar a los fachas con toga... perdón, a los jueces", corrigió inmediatamente.

En estos batiburrillos conceptuales en los que se ha metido alguna vez el líder del PP, no se puede quedar en el tintero una de las mejores analogías futbolísticas que ha hecho un dirigente político. "Me gusta mucho más la Champions que lo que yo les tengo que hablar, pero lamentablemente yo podría hablar de la liga española, que creo que es, después del brexit, la mejor de Europa, pero la liga política no. La liga política española no es la mejor de Europa", declaró. El problema es que el brexit es una cosa que poco tiene que ver con fútbol y Feijóo quería referirse en realidad a la Premier League.

'Bonus Track': el inglés

En caso de ser investido presidente del Gobierno, Alberto Núñez-Feijóo retomaría la costumbre española de tener un líder del Ejecutivo que no habla inglés. Y no es por que no lo haya intentado, pero la culpa es de Pedro Sánchez. "Tenía profesor para aprender inglés el lunes pasado y me ponen elecciones. No pasa nada. Hay traductores", dijo en una entrevista a Ana Rosa Quintana tras el anuncio electoral.

"Tenía profesor para aprender inglés el lunes pasado y me ponen elecciones. No pasa nada. Hay traductores"

El no dominar el idioma de Shakespeare puede jugar malas pasadas e incluso fastidiar bromas. El líder del PP quiso criticar una visita de Sánchez a A Coruña, pero le falló la pronunciación. "Por el número de gente que llevaba y por los medios aéreos y terrestres pensaba que era Bruce Sprinter, pero no", afirmó en un tono jocoso en referencia a un concierto de Bruce Springsteen que se había celebrado esa semana en Barcelona.