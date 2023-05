Feijóo defiende que las "feministas de verdad" se quedan embarazadas cuando "quieren", no cuando "les interesa"

Antes de que a medianoche arrancara de forma oficial la campaña electoral para las elecciones del 28M, Alberto Núñez Feijóo viajó este jueves a València. Allí protagonizó un acto para arropar a los candidatos del PP a la alcaldía, María José Catalá, y a la Generalitat, Carlos Mazón.

"Quiero mostrar mi orgullo por una persona que ha decidido ser madre y candidata a la alcaldía", arrancó Feijóo sobre Catalá, que afronta la campaña embarazada. "No ha echado cuentas para ver cuándo le viene bien o cuándo le viene mal. Los feministas de boquilla hacen lo que les interesa. Los feministas de verdad hacen lo que quieren, y por eso, querida María José, enhorabuena por hacer lo que has querido: ser madre y candidata", prosiguió el líder del PP.

Feijóo no precisó a quién se refiere con eso de feministas "de verdad" y "de boquilla", pero algo se puede intuir tras sus alegatos y defensa de lo que él considera "gente de bien".

En el mismo mitin, el presidente del Partido Popular ironizó sobre la campaña del PSOE y, en particular, la de Pedro Sánchez. Feijóo defendió que viajó a València en tren, no en Falcon, y que toma café sin figurantes y no pide el DNI para acceder a sus mítines.

También trató de criticar a Sánchez por su visita a la Casa Blanca. Un momento que ha sido recogido en vídeo:

#EnDirecto | Feijóo, ante la visita de Sánchez a Biden en la Casa Blanca: "Me temo lo peor. Va a ver sus coches, sus aviones, la reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One lo mismo quiere uno igual para él" pic.twitter.com/vWZxFofTFe — Europa Press (@europapress) May 11, 2023

Seguramente para no tener problemas con la pronunciación, el líder del PP se fijó bien e hizo una breve pausa antes de decir Air Force One. No estuvo tan acertado en un acto posterior en Badajoz, donde sufrió un lapsus y confundió Extremadura con Andalucía.