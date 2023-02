Feijóo dejará sola a Gamarra en el debate de la moción de censura de Vox

Alberto Núñez Feijóo no asistirá al debate de la moción de censura de Vox. "Por supuesto que no acudirá", ha asegurado tajante el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper. Aunque no tiene acta de diputado, Feijóo sí podría acudir al pleno e incluso sentarse en un escaño al lado de la portavoz, Cuca Gamarra, como hizo en el debate sobre el estado de la nación.

Pero Génova no quiere que el presidente del partido forme parte de la moción al Gobierno liderada por Ramón Tamames que la extrema derecha ha registrado este lunes y a la que califican como un "show" que "va a suponer un balón de oxígeno y un rescate mediático" para el Ejecutivo, afirmó Sémper.

En el PP, aseguran, quieren marcar distancia con una moción de censura a la que no se opondrán con su voto. "No estamos ni con los que apoyan al Gobierno en llamas, ni con los que acuden a su rescate mediático", justificó el portavoz popular. Según Sémper, aunque hay "motivos para oponerse al Gobierno de Sánchez" desde "hace mucho tiempo", "en este contexto" el PP no le ve "ningún sentido" a la moción. "Vox tienen su agenda propia y su intencionalidad política", zanjó.



Pero en plena campaña preelectoral los equilibrios políticos de Feijóo para no alejarse de electorado de Vox pueden ser vitales, y el PP se mantiene firme en la abstención. Será la portavoz del partido en el Congreso, Cuca Gamarra, quien de la réplica a Tamames en el Congreso y explique así el sentido del voto del PP.