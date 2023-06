Feijóo se desdice de su propuesta para que gobierne la lista más votada en Canarias y Extremadura

Han pasado solo diez días desde el 28 de mayo y el Partido Popular ya ha cerrado un primer pacto de gobierno en Canarias, donde fue el PSOE quien ganó las elecciones, y trabaja en otro acuerdo para gobernar Extremadura, donde también los socialistas fueron los más votados. Así es como la propuesta para que gobierne la lista más votada con la que Alberto Núñez Feijóo hizo —y hace— campaña, ha decaído para el PP en poco más de una semana. "Ese acuerdo está derogado porque nunca existió", responden fuentes oficiales de Génova.



Este martes, pocas horas después de que Núñez Feijóo insistiese —ya de cara a las generales— en dejar gobernar al partido más votado, el PP cerraba un acuerdo con Coalición Canaria (CC) para gobernar juntos en Canarias. Aunque el PSOE ganó las elecciones, era CC quien tenía la llave del del gobierno canario y ha decidido dársela al PP con un acuerdo por el que Fernando Clavijo, líder de CC, será el próximo presidente, y el conservador Manuel Domínguez se quedará con la vicepresidencia.

No es el único territorio donde el PP gobernará sin ser la lista más votada. O eso van a intentar. La líder extremeña María Guardiola está decidida a llegar a un acuerdo con Vox para hacerse con la Junta de Extremadura. "Va a intentar formar gobierno con su mayoría aritmética", defienden fuentes de su equipo. Si no hay un acuerdo ya, subrayan, es por la falta de voluntad de negociación que ha mostrado hasta el momento la extrema derecha.

"Ojalá se estuviera negociando (con Vox)", dicen desde Extremadura, donde han emprendido una hoja de ruta que da al traste con el discurso nacional del PP. Si en Génova evitan hablar de pactos con Vox, Guardiola los pide abiertamente; si Feijóo exige a la izquierda vetos en los parlamentos —a EH Bildu, por ejemplo— , Guardiola reivindica la mayoría aritmética —la suya con Vox— como razón incontestable de su futuro gobierno.

Así, Núñez Feijóo ha asumido públicamente este martes la inevitable negociación de Guardiola con Vox. "Nos hará una propuesta y nosotros le daremos nuestro visto bueno", aseguró en una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, de modo que, si el guión de la candidata extremeña se cumple, tampoco aquí gobernará la lista más votada. "La idea es dialogar para que los bloques tracen la gobernabilidad del cambio", insisten fuentes del PP extremeño. Pocas voces conservadoras se identifican tan abiertamente como un "bloque" junto a Vox.

El pleno de constitución de la Asamblea de Extremadura, según ha comunicado este martes el presidente en funciones de la Junta, Guillermo Fernández Vara, será el próximo 20 de junio. Si el PP y al extrema derecha quieren hacerse con la presidencia del Parlamento extremeño, deberán pactarlo antes de ese día porque si no hay acuerdo, cada partido propone un candidato y como socialistas y populares están empatados a escaños el PSOE se llevaría la presidencia por ser la lista más votada.



Pero, a pesar de ello, el presidente del PP insiste. "Yo no gobernaré si no gano las elecciones", ha asegurado, retando a Pedro Sánchez a comprometerse, en el marco de la campaña electoral, a que no se presentará a la investidura si no es el partido más votado. "Me siento capaz de decir en nombre de mi partido que si no gano, no merezco ser presidente del Gobierno. Creo que si jugásemos todos así, sería mucho más fácil", reiteró Feijóo mientras en sus filas se impulsan negociaciones y acuerdos en dirección contraria.



Valencia y Aragón, “a fuego lento”

Frente a las prisas de Guardiola por sentarse con Vox, Carlos Mazón y Jorge Azcón —candidatos y ganadores del PP en el País Valecià y Aragón, respectivamente— trabajan sus acuerdos de gobernabilidad "a fuego lento". En el caso de Azcón todo parece dispuesto para que sea investido presidente, una vez el socialista Javier Lambán ha dado por hecho este martes que estarán la oposición. El dirigente del PP tiene que armar una mayoría con el PAR, Aragón Existe y Vox, pero las negociaciones, aunque ya han comenzado, van poco a poco, aseguran fuentes del PP a Público.

"Lo de Mazón", como algunos dirigentes del PP se refieren a su "complicado" pacto con un candidato de Vox condenado por violencia de género en 2002, está menos madurado aún. El líder del PP valenciano inició este lunes una ronda de diálogos con el resto de candidatos y por el momento, ni en València ni en Genova, quieren poner públicamente líneas rojas a la extrema derecha. La constitución de las Cortes Valencianas se celebrará el día 26 de junio.