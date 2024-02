Feijóo dice que "tardó menos de 24 horas" en estudiar y rechazar la amnistía a Puigdemont para su investidura

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que su partido "tardó menos de 24 horas" en estudiar y "rechazar totalmente la amnistía" a Puigdemont para su investidura. A lo que añadió que, "el PSOE lleva cinco meses intentando encajar a martillazos la amnistía en la Constitución española y en los tratados de la Unión".

Feijóo ha clamado contra esta medida en una comida mitin este sábado en la localidad lucense de Sarria, donde ante 300 seguidores ha subrayado que para él esta exigencia de Junts "fue siempre una línea roja", mientras que para el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fue una oportunidad política.

El presidente del PP ha destacado que, una vez que conocieron la petición de amnistía de Junts, no tardaron ni un día en descartar sus votos, al llegar a dos conclusiones: que la amnistía no cabe en la Constitución y es ilegal, y que aceptarla rompería el principio de igualdad ante las leyes.

"No somos el PSOE, no comerciamos con España, no nos movemos por la conveniencia política o personal, nosotros no estudiamos las propuestas que nos hacen en base a quién las hace, sino en base a si esto beneficia a España y si entran dentro de la legalidad constitucional", ha afirmado.

Feijóo, además, ha asegurado estar a favor de la reconciliación en Catalunya, pero que ello no puede pasar nunca por la impunidad.

"Los principios básicos que rigen el Estado de derecho son las condiciones mínimas para la reconciliación, para la amnistía, para los indultos o para cualquier otra cuestión, no vamos a pasar nunca por todos aquellos que nos obligan a pedir perdón por exigir que se cumplan las leyes, lo vamos a exigir siempre, aunque nos haya costado la Presidencia", ha recalcado.

Además, Feijóo les ha pedido a quienes reclaman la amnistía que cumplan las leyes, a quienes insultan a jueces y fiscales, "que les dejen trabajar", y a quienes piden indultos que verbalicen el arrepentimiento.

"Y a los que se fugaron les pido que regresen a España y que se sometan a los tribunales", ha agregado en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont, lo que ha provocado el aplauso de los asistentes.

Puigdemont envió el pasado jueves una carta a los eurodiputados en la que sostuvo que si hubiera permitido la investidura de Feijóo como presidente del Gobierno no se le estaría investigando por un delito de terrorismo ni se abriría la puerta a hacerlo por el de alta traición. Finalizó su misiva señalando que de eso hablarán "cuando toque" y que "todo se sabrá".