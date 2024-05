Feijóo equipara a Sánchez con Milei y acusa al Gobierno de empezar el conflicto con el presidente argentino

Alberto Núñez Feijóo no solo no va respaldar al Gobierno de España en el conflicto abierto con Argentina después de que Javier Milei llamase "corrupta" a la esposa de Pedro Sánchez, sino que asegura que "lo que ha hecho Milei es una muestra de lo que hace el Gobierno con todo el que no piensa como él". Feijóo sostiene que ha sido el Gobierno quien "empezó" al insinuar "consumo de sustancias" por parte del presidente argentino —lo hizo el ministro Óscar Puente y dos días después reconoció que de haber sabido la repercusión que tendría "no lo hubiera dicho"— y que, por tanto, "ni el Gobierno ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer de presidente de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política".



Durante el acto de presentación de las líneas maestras del programa electoral del Partido Popular para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, Feijóo ha entrado de lleno en el choque diplomático originado este domingo por las palabras de Milei en el acto de Vox.



El líder de la oposición asegura que "Sánchez no está para dar lecciones de diplomacia teniendo en cuenta que su Gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia" y que está haciendo gala de una "sobreactuación absolutamente impropia".



El único resquicio de condena a las declaraciones de Milei asomó cuando Feijóo dijo que a "este Gobierno se le puede criticar y pedir todas las explicaciones que deba dar", pero "con otras formas y de otra manera". Hasta ahí. A continuación, el líder del PP continuó con los reproches al Ejecutivo, al que acusó de intentar "convencer" de que "Sánchez es el Estado". "Me parece lamentable que los intereses de 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos estén secuestrados por una forma de hacer política", remachó Feijóo.



Así, las primeras declaraciones del líder de los populares se acercan más a la posición inicial que marcó este domingo el portavoz del partido, Miguel Tellado, que evitó condenar el ataque de Milei al jefe del Ejecutivo, que a la crítica explicitada pocas horas después —ya este lunes— por Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP. Pons rechazó la "intromisión en la política nacional" del presidente argentino y lo calificó de "chocante". Parecía que Génova estaba dispuesta a reconducir su posición, pero Feijóo ha dejado claro que no.