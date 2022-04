Feijóo le pide "lealtad" al PP en un congreso en el que nadie se sale del guión

Todo ha ido como se planeó. El PP ha sacado orgullo en el primer día del Congreso extraordinario y Alberto Núñez Feijóo se creció ante los suyos. "Yo he venido para ganar y para gobernar, sino no hubiera venido", reconoció el presidente de la Xunta de Galicia. Aún así Núñez Feijóo no fía su permanencia al frente del partido al resultado de las próximas elecciones y asegura que su "compromiso no tiene fecha de caducidad". "No la tiene", insistió.

Feijóo se convertirá este sábado en jefe del PP y lo hará sin contestación alguna dentro del partido. Desde Casado hasta los ex presidentes Aznar y Rajoy, pasando por Ayuso, todos se han conjurado para sellar la crisis del PP en torno al liderazgo sin fisuras del político gallego. Eso sí, él les pide "lealtad". "Os pido la misma lealtad que os ofrezco", dijo Feijóo ante un auditorio donde se encontraban todos los protagonistas del episodio más dramático de la historia interna del PP. La sombra del final de Casado tardará tiempo en borrarse a pesar del baño de masas que los populares le regalan a Feijóo en su coronación.

A Feijóo le tocaba defender su proyecto de partido y puso como ejemplo los resultados electorales granjeados en Galicia y en Madrid. "Podemos replicar la victoria contundente en Andalucía", aseguró. Los comicios andaluces serán el primer examen en las urnas del PP de Feijóo y el presidente de la Xunta quiere evitar a toda costa un escenario como el de Castilla y León, donde Mañueco gobernará con Vox. Lo único que Feijóo ha dicho al respecto de este pacto es que el PP podrá "gobernar con criterio y respeto".

Suyas fueron las últimas palabras de una jornada pensada para la euforia colectiva de los populares. El PP ha montado un Congreso extraordinario al servicio de Alberto Núñez Feijóo y hasta el momento nadie se ha salido del guión. "Unidad", "éxito", "acierto", han sido las palabras más repetidas entre las bambalinas del Palacio de Ferias y Congresos (FIBES) de Sevilla, donde se reunieron este viernes 3.100 afiliados del Partido Popular.

El Congreso arrancó a las 11 de la mañana y una hora más tarde Alberto Núñez Feijóo desveló el nombre de su número tres en Génova. El elegido es Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y mano derecha de Juanma Moreno. El nombramiento de Bendodo como coordinador general del PP es un guiño importante al presidente andaluz y así lo han recibido en su entorno. Fuentes del gobierno de Moreno Bonilla aseguran que la decisión de Feijóo cuenta con el absoluto beneplácito del presidente de la Junta.

Cuca Gamarra y Elías Bendodo serán los dos pesos pesados del PP de Feijóo. Gamarra es su próxima secretaria general y Bendodo ocupará el puesto de coordinador general, desde donde servirá de enlace con las vicesecretarías y Cuca Gamarra. Fuentes del entorno de Alberto Núñez Feijóo aseguran que el objetivo es aliviar a Gamarra en sus funciones en la organización interna del partido para que pueda seguir liderando al PP en el Congreso, donde ahora mismo ejerce como portavoz. Gamarra es quien interpela a Pedro Sánchez desde que Casado fue defenestrado por el PP.

Más nombramientos

En este sentido, Pablo Casado ha despejado todas las dudas sobre su futuro dentro del PP y anunció que dejará su escaño en el Congreso. También renuncia a cualquier responsabilidad política en el partido, aunque deslizó que Feijóo le había propuesta formar parte de su equipo. "Es mejor dar un paso al lado", aseguró Casado ante los 3.100 afiliados asistentes al Congreso extraordinario de Sevilla. "Me voy pero volveré para todo lo que necesitéis", apostilló.

Hubo más nombramientos que el del coordinador general y fue el propio Fiejóo quien los descubrió. El presidente del comité de derechos y garantías del PP será José Antonio Monago, ex presidente de la Junta de Extremadura, y al frente del comité electoral estará Diego Calvo, líder del PP de A Coruña. El resto de nombres de su dirección tendrán que esperar al domingo, aseguró Feijóo, cuando celebrará su primer Comité Ejecutivo.

Anunció también los 35 nombres del comité ejecutivo nacional entre los que han destacado algunos. Por ejemplo el de José Luis Martínez Almeida, de quien Feijóo aseguró que fue Díaz Ayuso la que le pidió que lo incluyese. Está también Ana Beltrán, presidenta del PP de Navarra y escudera de Casado hasta el último momento. Como se esperaba, Alberto Núñez Feijóo reivindicó "el PP de las mayorías absolutas de Aznar y Rajoy". El primero estaba presente por videoconferencia tras dar positivo en covid, y el segundo ocupaba un asiento en primera fila.

Nadie desafinó este viernes en Sevilla. Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso, que acostumbra a ser la nota discordante del PP, se salió demasiado del guión. La presidenta madrileña llegó con el congreso ya avanzado y se llevó los mismos vítores y aplausos que Núñez Feijóo. Eso sí, fue la única en recordarles a los populares porqué estaban allí: "Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir".