Feijóo niega que la reunión con ocho presidentes autonómicos sea "un frente contra Gobierno o Generalitat"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el encuentro previsto el próximo 2 de noviembre en Santiago de Compostela con otras siete comunidades sobre financiación autonómica no es una "reunión frentista" ni contra el Gobierno central ni contra la Generalitat y quien diga lo contrario está "manipulando".

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, ha asegurado que no hay "ninguna desconfirmación" de asistencia y ha descartado que se busque una confrontación, después de que uno de los convocados, el aragonés Javier Lambán afirmara que de este encuentro se debe excluir "cualquier tentación frentista" hacia el Gobierno de España o hacia otras comunidades, incluida Catalunya.

Ante los recelos mostrados este jueves por varios presidentes socialistas por distintas vías e incluso a través de las redes sociales ha recalcado que "no hay ningún frente contra nada y no se hace reunión contra nadie", sino que se trata de un encuentro que ya mantuvo en el pasado con seis presidentes autonómicos, al que se incorporan dos más, con el objetivo de firmar un documento en el que estén "todos de acuerdo" para aportar a la reforma del sistema de financiación "desde el sosiego y la tranquilidad".

Feijóo ha dicho que la reunión no se hará para hacer "frente a nadie", sino para lograr un "documento consensuado"

Por eso, cree que este documento puede ser "útil" y constituir un "buen servicio a la gobernabilidad de la nación". Ha destacado que en este encuentro entre Galicia, Astúries, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria y Extremadura, cinco presidentes son del PSOE, dos del PP y uno regionalista por lo que no se reúnen para hacer "frente a nadie", sino para lograr un "documento consensuado". Solo se busca trasladar "una visión" de una parte de España sobre determinados asuntos "desde el sosiego y la tranquilidad" ha dicho el presidente de la Xunta.

Además, ha recordado que este tipo de reuniones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, pero con solo seis presidentes, ya se celebraron con Gobiernos de Mariano Rajoy y hubo acuerdos, por lo que no ve por qué no puede haberlos ahora. Así que se trata de que "colegas" presidentes de diferentes partidos hagan lo que ya "venían haciendo", ha dicho. En concreto, los de aquellas comunidades "del envejecimiento y la dispersión poblacional", dos de las cuestiones que estas autonomías coinciden en tener en cuenta para la financiación.

"No tengo ninguna desconfirmación y tengo la confirmación previa de todos los presidentes autonómicos, esta mañana hablé con dos de ellos y hemos vuelto a confirmar. Aquí no hay frente ninguno ni contra el Gobierno ni contra la Generalitat", ha reiterado, aparte de asegurar que no tienen ningún interés más que hablar de "demografía, despoblación, de la España vaciada y de financiación".

A su juicio, sería "bueno" que les dejase hablar, aunque ha apuntado que hay gente a la que "no le gusta" que hablen estos presidentes autonómicos porque así hablan "otros".

Descentralización de sedes institucionales

Por otra parte, sobre la propuesta de descentralización de sedes institucionales que ha planteado el Gobierno ha pedido un "debate serio, riguroso y sosegado, para saber de qué se está hablando" y "ocurrencias, las justas" porque no cree que el principal problema de España sea este.

En todo caso, ha dicho que si se plantea alguna propuesta la Xunta se pronunciará al respecto, pero "si la cuestión es transferir de Madrid a Barcelona, este planteamiento no tiene nada que ver, es otra cosa, es la bilateralidad entre la Generalitat y el Gobierno central". Si se trata de esto, ha pedido que "por favor, no utilicen el resto de comunidades autónomas para solventar los problemas entre ERC y el PSOE".