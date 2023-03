Feijóo pagó 50.000 euros de la Xunta a la tele ultra de Javier Negre poco antes de dimitir y cuando ya presidía el PP

El diputado autonómico del PSOE Pablo Arangüena ha denunciado en el Parlamento de Galicia que la Xunta adjudicó 50.000 euros a la empresa de comunicación del ultra Javier Negre pocos días después de que Feijóo fuera nombrado presidente del PP y de que anunciara su renuncia al Ejecutivo autonómico.

Esa cantidad se suma a los 1,2 millones de euros que el líder popular destinó a varios medios estatales con sede en Madrid, y que fueron adjudicados cuando ya estaba en funciones en la Xunta, y a otros dos millones destinados a los medios gallegos cuando ya presidía el PP y había anunciado que abandonaba Galicia.

Según la denuncia de Arangüena y la documentación que figura en el portal de transparencia de la Xunta, los 50.000 euros destinados a EDATV Consulting SL, cuyo propietario, presidente y consejero es Negre, fue troceada en tres contratos menores para que no sobrepasara el máximo legal que habría impedido que fueran adjudicados a dedo.

"Feijóo financió con dinero público a medios afines a la ultraderecha, a Vox y a la parte más ultraderechista del PP, para que lo trataran bien justo antes de irse a Madrid", dijo Arangüena en una sesión de la Comisión Institucional del Parlamento que sólo recogieron en Galicia Nós Diario y Galiciapress.

Las tres adjudicaciones se hicieron con cargo a fondos de la Axencia Turismo de Galicia, la misma entidad pública de la Xunta que financió las ayudas a otros medios estatales con sede en Madrid que la propia Axencia y la Secretaría Xeral de Medios, adscrita directamente a la Presidencia de Feijóo, aprobaron en las mismas semanas.

Los tres contratos, con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que los grava, suman 50.000 euros redondos. Sin IVA, en cambio, los tres están por debajo de los 15.000 euros que permiten declararlos contratos menores y por tanto adjudicables a dedo y sin necesidad de cumplir los requisitos de concurrencia, publicidad y control que establece la ley de contratación pública, que define a los contratos menores como aquellos que superen los 15.000 euros contando el IVA.

La primera de las adjudicaciones de la Xunta con la empresa de Negre, por valor de 14.871 euros más IVA, tiene fecha 8 de abril de 2022, es decir sólo seis días después de que Feijóo anunciara su candidatura a la presidencia del Partido Popular tras la dimisión de Pablo Casado. Tenía por objeto la "creación de un canal de noticias turísticas en la televisión digital EDATV".

Las otras dos contratas, por valor de 12.487 y 13.962 euros más IVA, se anunciaron el 26 de abril, tres días después de que Feijóo firmara su renuncia a la Xunta y cuando ya había sido elegido presidente del PP. Su objeto era "una campaña de publicidad" y "la promoción del Camiño de Santiago y el Xacobeo 2021-2022", respectivamente.

En la web de EDATV, accesible sólo para suscriptores, y en su canal de Youtube, puede comprobarse el resultado de aquella inversión: una decena de vídeos repetidos varias veces en los que aparece Negre grabándose a sí mismo con el móvil y narrando sus impresiones sobre algunos tramos del Camiño Portugués, alabando la ruta y a la Xunta del PP. También criticando, entre otros, al regidor socialista de Vigo, Abel Caballero, a quien tilda de "alcalde chavista". Ya en la plaza del Obradoiro, en Santiago, Negre asegura que el Camino le ha cambiado "el concepto" de la vida y confiesa que "después de varios días de comida low-cost" se va "pegar un homenaje" en un buen restaurante.

Negre no explica en ningún momento que cuenta con un patrocinio publicitario de 50.000 euros de dinero público, y justifica que duerme "en hostales" porque, asegura, no ha podido "reservar" en los albergues para peregrinos a pesar de haberlo intentado, ya que estarían supuestamente llenos. Sucede, sin embargo, que no existe la posibilidad de hacer reservas en los albergues públicos de la Xunta, donde el derecho de pernocta se distribuye por estricto orden de llegada.

En el canal de Youtube de Negre también hay una decena de vídeos que recogen a la exdirigente de Vox Macarena Olona haciendo el Camiño de Santiago, pero no existe ningún canal de noticias turísticas ni ninguna campaña de publicidad sobre la ruta, como contemplaban dos de los tres convenios con la Xunta. El objeto social de EDATV es "la producción de programas de televisión y anuncios publicitarios para la televisión".

Pablo Arangüena preguntó n el Parlamento gallego a la Xunta las razones del fraccionamiento de los contratos con Negre, si ha fiscalizado su cumplimiento así como toda la documentación sobre sus pliegos de cláusulas y las condiciones de la adjudicación, que el Gobierno de Alfonso Rueda oculta y que no aparecen en la plataforma de transparencia.

"Obviamente fue Feijóo quien ordenó financiar con 50.000 euros a ese personaje, a ese agitador antidemocrático condenado judicialmente en al menos cuatro ocasiones", dijo el diputado socialista, quien añadió que "es prevaricación pero también un atentado contra la democracia financiar con dinero público a un medio y a un periodista que agrede a la propia democracia sembrando el odio a través de mentiras, bulos y fake news ".

La directora general de Turismo de Galicia, Nava Castro, vinculada a las administraciones del PP desde 1998 y desde 2009 a la Xunta de Feijóo, se limitó a responder en su comparecencia en el Parlamento que los contratos son "perfectamente legales" y acusó al PSOE de ver en ellos sólo lo "negativo".

Arangüena ha anunciado que el PSOE presentará en el pleno de la Cámara Gallega una proposición no de ley en la que exigirá de nuevo explicaciones a la Xunta y toda la documentación sobre el caso. Público ha intentado contactar con Javier Negre para interesarse sobre su versión de los hechos, pero al cierre de este artículo no lo había logrado.

En el momento de las adjudicaciones del Gobierno gallego bajo el mandato de Feijóo, Negre ya ha sido objeto de varias sentencias judiciales que consideraron probado que había publicado en diversos medios informaciones falsas que desacreditaban a otras personas, y que incluso se había inventado entrevistas que no había realizado.

Unidas Podemos pidió el mes pasado a la presidencia del Congreso que le retire la acreditación de prensa. Negre ha llegado a proferir insultos contra una diputada en la sala de prensa por no responder a sus preguntas, y él y su equipo han recibido quejas y denuncias por acosarle. También a sus hijos y a sus jefes de prensa y a periodistas en comparecencias y actos públicos . Los titulares que recoge la web de EDATV se redactan en numerosas ocasiones con términos que aluden a la violencia y se jactan de que la labor supuestamente informativa del medio "destroza", "noquea", "despedaza" o "deja KO" a políticos, gobernantes y profesionales de la competencia.

En septiembre pasado, Twitter cerró la cuenta de la empresa de Negre por difundir bulos, y es habitual que en sus redes sociales vierta insultos y argumentos racistas y machistas, algo que sigue haciendo mediante noticias y vídeos cuyos encabezamientos denigran a políticas de izquierda, manipulan la realidad o resultan directamente falsos.

Dos de los más recientes aseguraban que "Irene Montero vota a favor de seguir excarcelando violadores", cuando lo que hizo en realidad la ministra de Igualdad fue votar en contra de la toma en consideración de la reforma de la ley del sí es sí, que salió adelante con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Vox; o "El chalé de Mónica García en un terreno reservado para la construcción de un hospital", cuando lo cierto es que la vivienda, del que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de esa comunidad pose un 33%, se asienta sobre una concesión pública de hace más de 100 años y la previsión para construir en ella un hospital data de 1920.

Durante sus trece años de mandato en Galicia y mientras recortaba el presupuesto en sanidad, educación y servicios sociales, según ha podido probar Público, Feijóo gastó más de 45 millones de euros en financiar a medios de comunicación con ayudas a dedo y convenios opacos para condicionar su línea editorial con informaciones afines a sus intereses.