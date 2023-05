Feijóo pide al PP no confiarse de cara a las generales: "Sánchez quiere que elijamos entre urnas o vacaciones"

"El sanchismo solo tiene una oportunidad: que nos cansemos y que nos confiemos. Por tanto, no nos lo podemos permitir". Así le ha pedido Alberto Núñez Feijóo a su partido que no se relaje tras la importante victoria del 28M porque ahora les toca a ellos empujarle a él. "Os convoco a trabajar por un cambio inequívoco y contundente y me pongo a vuestra disposición como candidato", aseguró el líder de la oposición ante la Junta Directiva Nacional del PP, reunida este martes en Génova.

Era un día de celebración colectiva en la sede del PP, la poca que le ha dejado a los populares el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez. Feijóo convocó a sus candidatos autonómicos en el 28M una hora antes de reunirse la Junta y entró junto a ellos a Génova. Dentro, las Nuevas Generaciones de Madrid les recibieron entre aplausos con la canción What a wonderful world (Qué mundo bonito) de Louis Amstrong sonando en los altavoces.



"Hemos conseguido recuperar la mejor versión del PP, somos el partido más unido, más ilusionado. Somos el partido mejor preparado para gobernar", celebró Núñez Feijóo ante los 400 dirigentes populares. Dejó claro también que "las elecciones, se miren por donde se miren, las ha ganado el PP", pero no ha hecho ni una sola referencia a los pactos a los que tendrán que llegar con Vox para gobernar en al menos seis comunidades. Y el líder popular ya ha dado por hecho que gobernarán en todos los territorios en los que tienen posibilidad de hacerlo.



"Felicidades al presidente Mazón, al presidente Azcón, a la presidenta Guardiola, a la presidenta Prohens y a la presidenta Buruaga. Qué bien suena", aseguró. Tanto Carlos Mazón, ganador en el País Valencià, como Jorge Azcón, ganador en Aragón, Carmen Buruaga, la más votada en Cantabria, Marga Prohens en Illes Balears o María Guardiola, que ha dado la sorpresa en Extremadura, necesitan pactos para gobernar. Fuentes de la dirección nacional aseguran que no habrá una negociación conjunta desde Génova ni tampoco directrices a sus barones, todos exultantes este martes.



Pero el PP ya está en otra página. "Sé que las elecciones terminaron hace unas horas pero el sanchismo terminará en 54 días", les apuró Feijóo. El líder de la oposición ha reprochado a Sánchez la fecha elegida para las elecciones y ha asegurado que "quiere que los españoles elijan entre urnas o vacaciones". "La elección es otra: entre Sánchez o España", remató. La campaña ya vuelve a estar en marcha.

Impedir gobernar a EH Bildu

Además, Feijóo ha insistido en su idea de impedir la entrada de EH Bildu en los gobiernos. "Voy a ser muy claro. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno", aseguró este martes. La coalición abertzale ha avanzado en todo el País Vasco y ya le disputa la hegemonía al PNV. Es una "preocupación para todos", dijo el presidente del PP.