Feijóo se pliega al discurso de Vox: "Si un padre mata a un hijo o una hija no es violencia machista, es intrafamiliar"

El PP ya se pliega abiertamente al discurso negacionista de Vox sobre la violencia machista. El primer paso fue el pacto en Castilla y León entre PP y Vox para eliminar el reconocimiento de la violencia de género; el segundo fueron las declaraciones del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien el miércoles afirmó que el concepto de "violencia intrafamiliar" puede ser preferible al de "violencia de género" por ser más "representativo de la sociedad". Pero el tercer y definitivo paso han sido las palabras este jueves de Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y próximo líder del PP. Feijóo ha distinguido entre la violencia machista y la intrafamiliar. "Son dos tipos de violencia que existen y son perfectamente compatibles", ha dicho antes de afirmar que si un padre mata a sus hijos "no es violencia machista, es intrafamiliar".

Feijóo, que siempre ha presumido de parar los pies a Vox en Galicia y que desde que decidió dar el salto a la presidencia del PP insiste en presentarse como un político moderado, ha sido preguntado por las declaraciones del consejero andaluz sobre este tema en su comparecencia habitual de los jueves tras la celebración del Consello de la Xunta y ha afirmado que la violencia intrafamiliar "no puede ocultar la violencia machista", ya que el número de mujeres muertas a manos de sus parejas lamentablemente "se cuenta por decenas", pero a continuación ha matizado: "Si un padre mata a un hijo o una hija no es violencia machista, es intrafamiliar; y si un hombre mata a su pareja abusando de su fortaleza es violencia machista. Entiendo que hablamos de dos cosas distintas y reales que existen".

"Hace algún tiempo tuvimos que sufrir (en Galicia) el asesinato por parte de un padre, que tenía problemas con su pareja, y asesinó a sus dos hijos: eso no es violencia machista, es intrafamiliar", ha añadido Núñez Feijóo sin especificar el caso al que aludía.

Ha asegurado que cuando él estudió Derecho -hace cuatro décadas- el parricidio ya estaba tipificado y ha indicado que "entonces no se hablaba de violencia machista o intrafamiliar". "No sé quién quiere montar líos con esto. Tenemos ya bastantes líos para no montar más de los necesarios", ha dicho Núñez Feijóo.

Las palabras de Feijóo se contradicen con la propia legislación de la Xunta de Galicia que él presidente: se da la circunstancia de que en Galicia está en vigor desde septiembre del año pasado una modificación de la ley para la prevención y el tratamiento integral para la violencia de género que contempla la inclusión de violencia vicaria, "entendida como el homicidio, asesinato o cualquier otra forma de violencia ejercida sobre las hijas o hijos de la mujer", entre otras cuestiones.