Feijóo prioriza la relación con Marruecos y oculta su postura sobre el Sáhara

El PP tiene una prioridad en política exterior: la relación con Marruecos. Alberto Núñez Feijóo quiere estrechar al máximo los "lazos de vecindad, reciprocidad, honestidad y lealtad" con el país vecino. Pero el presidente de los populares sabe también que Marruecos no va ceder en su soberanía sobre el Sáhara. ¿Cuál es la postura de Núñez Feijóo? Balones fuera. "Yo no puedo tener una postura mientras no conozca lo que ha pactado mi país", respondió este martes el líder del PP cuando se le preguntó por su opinión sobre el conflicto saharui, muy anterior al giro reciente del Gobierno en el que se escudó.

Núñez Feijóo está en Rotterdam (Países Bajos). Es su primer viaje internacional desde que fue elegido presidente del PP para asistir al congreso del Partido Popular Europeo. Un cónclave de líderes internacionales que ha aprovechado para agendar reuniones bilaterales con representantes de otros países. El primero ha sido el primer ministro marroquí, Aziz Ajanuch. Una elección cargada de significado después de la crisis que provocó el acuerdo del Gobierno con Marruecos para apoyar su plan de autonomía para el Sáhara.

Feijóo y Aziz Ajanuch mantuvieron este martes "un contacto". "Se acredita que el gobierno marorroquí tiene mucho interés en conocer nuestra postura", dijo el presidente del PP. Aunque fuera de forma breve, informal y en compañía de otros representantes políticos. Pasaron escasos minutos desde que Feijóo anunció que se vería con el primer ministro de Marruecos hasta que su equipo confirmó que el encuentro ya se había producido. No hubo, por ahora, reunión bilateral con papeles sobre la mesa y parece difícil que pudieran abordar ninguna cuestión relativa a las relaciones España-Marruecos.

Pero Génova insistirá. "Con el primer ministro de Marruecos voy a hablar de todo y si me puede explicar qué es lo que ha pactado se lo agradeceré", aseguró Feijóo este martes, que no escatimó en halagos a Ajanuch. Dijo de él que "es un buen amigo de España" y puso en valor que fue condecorado por el Gobierno de Mariano Rajoy. "No vamos a ser desleales nunca con ese país", zanjó el líder del PP.

Tener las mejores relaciones con Marruecos es la prioridad del PP en materia de política exterior y Feijóo visitará el país antes de que acabe el año, invitado por su primer ministro durante el efímero y casual encuentro de este martes que Génova ha utilizado para potenciar la imagen internacional de su líder y para cargar, de nuevo, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Dijo Núñez Feijóo que el problema del Sáhara no se puede solucionar con una carta clandestina y que hay poner "luz y taquígrafos a los acuerdos internacionales, que es justo lo contrario de lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez".

Que Marruecos se sienta "cómodo"

La contundencia de las palabras de Feijóo para acercarse al vecino más incómodo para España le ha llevado incluso a asegurar que lo importante en la resolución del conflicto con el Sáhara es que "Marruecos se sienta cómodo". Marruecos, lo ha demostrado, no está dispuesto a ceder en la ocupación del territorio.

Al mismo tiempo, en absoluta contradicción, el presidente de los populares aseguró que "en el ámbito de las resoluciones de la ONU podemos pactar muchas cosas". La Resolución 690 del Consejo de Seguridad de la ONU del 29 de abril de 1991 reconoce el derecha a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Es difícil entender cuál es la propuesta del Partido Popular.

Pons, vicepresidente del Partido Popular Europeo

El congreso de los populares europeos que ha propiciado el encuentro entre Feijóo y Ajanuch, que acudió porque su partido (Agrupación Nacional de los Independientes) es miembro asociado del PPE, se clausura este miércoles con la proclamación de la nueva directiva. Génova ha colocado a Esteban González Pons, vicesecretario de Institucional del PP, en una de las vicepresidencias. Sus competencias estarán vinculadas a la gestión de los fondos europeos y las relaciones con EEUU y países de Latinoamérica.