Feijóo reclama a Casado soluciones "urgentes" ante una situación "insostenible" en el PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera que la situación del Partido Popular es "insostenible" y que son necesarias medidas inmediatas y "urgentes" para resolver la crisis.

En declaraciones a los medios esta mañana, Feijóo se negó a desvelar si ha reclamado a Pablo Casado un congreso extraordinario, pero admitió que anoche habló con él y que le advirtió de que tendrá que adoptar "decisiones dolorosas".

"Le debo lealtad a Pablo Casado. Mi opinión se la he dado a él. Si él la quiere desvelar, que la desvele, pero yo no lo voy a hacer. ¿Tenemos que tomar decisiones? La respuesta es que sí. ¿Deben ser inmediatas? La respuesta es que sí. ¿Deben volver a unir al partido? La respuesta es que sí", dijo el líder gallego, quien no quiso tampoco responder sobre si se prestaría a ofrecerse como alternativa a Casado en un congreso extraordinario.



De sus declaraciones de esta mañana se deduce entre líneas que el jefe del Ejecutivo gallego es partidario de esa opción, que entraría en lo que definió como "decisiones difíciles". Es decir, asuma responsabilidades y convoque un proceso adelantado para elegir un nuevo liderazgo, para el que, de momento, él no quiere desvelar si estaría dispuesto a postularse.



"No vengo a hablar de mí. Hemos dado un espectáculo al hablar de personas y de nosotros mismos y yo quiero hablar del PP y de España. Si no, sería cometer errores de nuevo al hablar cada uno de sí mismo", subrayó.



El presidente de la Xunta advirtió de que Casado no ha logrado zanjar la crisis con la reunión con Isabel Díaz Ayuso, que él mismo le había pedido, ni con el cierre del expediente que la dirección abrió a la presidenta madrileña. "Tenemos un problema y no es menor. No hemos zanjado la crisis y, cuando no se zanja en el primer tiempo, hay que zanjarla en el segundo y definitivo", apuntó.