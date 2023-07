Feijóo rehúye de su amistad con Marcial Dorado y dice que no sabía que era narco: "Ahora es más fácil porque hay internet"

La relación de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado ha entrado de lleno en la campaña del 23J. El líder del PP, que ha insistido en su decisión de no participar en el debate electoral de este miércoles en RTVE, ha tratado de esquivar las preguntas sobre su amistad con uno de los principales capos de la droga en Galicia.

"En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello, ahora es más fácil saber cosas porque hay internet, porque hay Google, en aquel momento no, pero vuelvo a reiterar, hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco", ha declarado Feijóo al ser preguntado por Dorado en Al Rojo Vivo, de LaSexta.

Del mismo modo, el candidato del PP ha negado que su ausencia en el debate Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal se deba al miedo a dar explicaciones por su relación en los años 90 con el narco.

Feijóo insiste en que no conocía las actividades de Dorado, pero lo cierto es que en 1995 ya había aparecido en las portadas de periódicos gallegos y estatales y en los titulares de todas las televisiones, por su implicación en varias causas por contrabando y por tráfico de drogas.