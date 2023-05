Feijóo se sale del carril para intentar que el PP "abandere" la lucha contra el impacto de las redes sociales en menores

En plena recta final de la campaña electoral, Alberto Núñez Feijóo hizo este martes una intervención diferente a la de otros días. Acompañado por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y por Toni Nadal, uno de sus fichajes estrella para la fundación Reformismo21, Feijóo hizo pública una preocupación: "Me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia, me preocupa que hay muchos chavales que no se van a la cama si no llevan su teléfono, me preocupa que no seamos capaces de ordenar eso".



Feijóo se quedó ahí, en la intención de "ordenar eso", pero interpeló directamente al sector privado. Algo que no es muy habitual en el partido conservador. "Las empresas tecnológicas deben ordenar este asunto para que un menor no tenga acceso a cualquier tipo de páginas", aseguró.

El presidente del PP puso en su boca un planteamiento que lleva semanas cociéndose en Génova. Las empresas "tienen recursos y herramientas para evitar y controlar el uso de menores de edad a la hora de compartir su imagen y relacionarse con otros", dijo el pasado 8 de mayo el portavoz y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, en una jornada organizada por el grupo parlamentario popular en el Congreso bajo el siguiente título Código de buenas prácticas en el acceso de los menores a Internet. En el mes de marzo, el PP presentó una proposición no de ley (PNL) sobre este asunto.



Pero, como ya contó este periódico, el equipo de Núñez Feijóo prepara una propuesta "de calado" —que salga de Génova— para regular el acceso de los menores de edad a Internet que implicaría directamente a las plataformas digitales. Fuentes de la dirección nacional del PP se muestran decididas a incidir en la responsabilidad de las tecnológicas en el incumplimiento de la ley para el acceso a la red de menores de edad, que coloca la edad legal mínima en 14 años.

Aunque la propuesta global todavía no se ha materializado —"ahora mismo no está hecha", dicen— la intención del PP es dar un "acelerón" después del 28M, de cara a las elecciones generales, para "abrir un debate en la sociedad" y presentar una hoja de ruta en este sentido. En ese debate, aseguran, deben estar representados tres agentes imprescindibles: poderes públicos, comunidad educativa y empresas tecnológicas. El PP ya logró reunir a ese triángulo el pasado 8 de mayo en la mencionada jornada que organizó en el Congreso, aunque solo estuvieron presentes dirigentes populares.



Garzón también emplaza a TikTok y Meta

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, también ha dado pasos en esta dirección. Hace menos de una semana, fuentes de su gabinete informaron de que Garzón se había dirigido a TikTok, META (Facebook), Twitter, Youtube y Google+ para emplazarles a una reunión para avanzar en medidas concretas que permitan proteger a los menores de los efectos adictivos que puede provocar el consumo de vídeos insertados en los denominados scrolls infinitos.



Fuentes populares aseguran que su propuesta será más ambiciosa porque busca abordar el acceso de los menores a internet y sus efectos "desde todos los ángulos": problemas de salud mental, falta de concentración, problemas en el aprendizaje o bullying. Se muestran convencidos de que se ha convertido en un problema de salud pública y no esquivan tampoco el debate sobre la consecuencias del consumo de pornografía. Cuando este asunto empezó a cobrar forma en Génova había quien no apostaba por no hablar del acceso al porno en menores, un tema que podía generar más controversia, creían algunos dirigentes del PP. Este martes, Feijóo fue claro: "Me preocupa el consumo de pornografía en la adolescencia".



Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la edad media de acceso al porno en España está en los ocho años. En 2021 los abusos y agresiones sexuales cometidos por menores de 18 años crecieron un 58 %. La Memoria anual de la Fiscalía de ese año registra 2.625 casos de delitos sexuales en los que los agresores eran menores de edad. Es la propia Fiscalía quien en numerosas ocasiones en los últimos años ha alertado de la causa: el acceso precoz a la pornografía, que es tomada por los niños como un "tutorial" del sexo.



Hay países que ya caminan en alguna dirección. En Francia, por ejemplo, se está planteando ya un debate para imponer un certificado digital de edad a sus ciudadanos para evitar que los menores puedan acceder a páginas web pornográficas.