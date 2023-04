Felipe Alcaraz: "Sería muy importante que Belarra, Montero e incluso Iglesias asistieran el domingo"

Felipe Alcaraz, que acaba de cumplir 80 años, atiende a Público por teléfono después de pasar por el peluquero en Sanlúcar (Cádiz). Alcaraz fue secretario general del PCA entre 1981 y 2002, varias legislaturas diputado en el Congreso y también en el Parlamento de Andalucía. Alcaraz, que tiene una faceta literaria pronunciada, acaba de sacar Esperando a los bárbaros (Atrapasueños), una recopilación de artículos, que ha venido publicando en Mundo Obrero, una publicación digital y en papel del PCE, desde el año 2012 hasta ahora.

En esta entrevista, que concede a las puertas del acto del próximo domingo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, aboga por la unidad de todos en torno a una "gran candidata", que, eso sí, apunta, "necesita esa base de una legitimidad democrática". "Yo creo que sí, que va a haber primarias, y que sí que se llegará a un acuerdo, con independencia de lo que pase el domingo, porque quedan muchos meses", afirma.

Luego, Alcaraz añade: "Si ahora se llegara a un acuerdo, a un acuerdo previo, a un acuerdo de mínimos todavía, sobre la necesidad de hacer primarias, pues magnífico. Sería muy importante que asistiera Ione Belarra, que asistiera Irene Montero, que todos asistieran, incluso que Pablo Iglesias asistiera el domingo. Bueno, pero en todo caso habrá que seguir luchando por esa unidad absolutamente necesaria. Es una unidad de todos. No caben excepciones".

¿Cuál es el análisis de la situación política de hoy, siguen vigentes las lógicas que les llevaron a entrar en el Gobierno, con el resurgimiento de la ultraderecha?

"Llega el momento de una reconfiguración de la izquierda, una izquierda de lo rojo, lo verde y lo violeta"

Es verdad que está coincidiendo en toda Europa, aunque quedan dos lunares, Portugal y España, el resurgimiento fuerte del sentido común neofascista, o franquista aquí en España, y simultáneamente la izquierda o se descompone o baja o incluso desaparece: ahí está el caso de Italia y otras naciones. Esto está coincidiendo en el tiempo. Y en España tenemos este reto, que yo creo que empieza en el 15M.

Lo que está ocurriendo es un cambio de ciclo y ahora llega el momento de una reconfiguración de la izquierda, una izquierda plural, una izquierda de lo rojo, lo verde y lo violeta que tiene que recomponerse en estos momentos. Es una izquierda diversa, la unidad de lo diverso y por lo tanto cada uno (aporta) con su mochila y con sus herramientas. Y a partir de ahí, pues tenemos un combate concreto porque en realidad sólo existe lo concreto y este es: ¿Qué hacemos si aquí gana al final el PP junto a Vox? Sería un auténtico desastre. O luchamos todos unidos o nos ahorcarán por separado. Y en esas circunstancias estamos.

Es una reconfiguración, estamos citados para ello. Creo que vamos en esa dirección, uniendo lo diverso, dando alternativa al neofacismo y generando un nuevo proyecto, una alternativa de país, no solo sindicalizando la política, que es importante, pero no lo es todo, sino también dando un debate ideológico de fondo para intentar cambiar la ideología dominante. Y en esa batalla estamos de cara a las próximas elecciones. También con otro reto: no se trata solo de preparar las próxima elecciones, sino de hacer una alternativa constante, estable, de cara a los próximos diez o quince años en el seno de esta gran estrategia de la reconfiguración de la izquierda a partir de ese bucle en el que emergió toda la izquierda sumergida del 15M y cambió mucho las cosas. No se puede seguir pensando igual que antes del 15M.

¿Ha merecido la pena entrar en el Gobierno?

Lo que se está haciendo, se está haciendo bien en el Gobierno. Ahora ya ese no es el problema. Nadie pide la salida del Gobierno. Ha habido un debate, que ha durado un tiempo, pero ya nadie pide la salida del gobierno, aunque eso sí, se pide que no basta con sindicalizar la política, que esto es muy importante. Meterle a alguien 200 euros en el bolsillo es importante, pero hay que ir también a un debate ideológico de fondo, contrahegemónico, antidominante, para ir cambiando las cosas de una manera estable en el seno de una alternativa de país diferente. Yo creo que es el gran reto que tenemos en este momento.

El gran debate que se produce, que es lo que atraviesa el libro, es la batalla ideológica contra la posmodernidad. Desde hace unos años, desde la revolución neoliberal, los acuerdos de Washington, el mercado se ha situado como un referente esencial. Y el fetichismo de la mercancía, el fetichismo del mercado, lo controla, lo domina y lo electriza todo y lo vuelve todo histérico, incluso convierte la política, si nos descuidamos, en un mercado electoral. A partir de ahí sucede que incluso las alternativas no se montan sobre un análisis de la realidad, sino sobre relatos acerca de la realidad. Un poco lo que dijo el gran maestro, el gran gurú de la posmodernidad Michel Foucault, que nos dijo aquello de yo creo que la realidad no existe, que solo existe el lenguaje.

Y estamos frente a esa batalla que lo disuelve todo, que lo liquida todo y que incluso está llamando a las puertas de la izquierda para… bueno, es un canto muy antiguo de los renovadores en España, nuestra disolución. No estamos en este reto, no volvemos a la casa común. La reconfiguración de la izquierda es una izquierda diversa pero con un eje transformador clarísimo: queremos transformar las cosas y darle sentido de cambio estructural de cambio profundo de la realidad.

Esto de lo concreto. Ahora asistimos a un debate muy concreto sobre listas y primarias. Este tipo de debates ¿Cómo los ve? ¿Es conveniente cerrarlos cuanto antes? ¿Qué opina sobre las primarias, sobre todas estas cuestiones de listas y de cómo elaborarlas?

"(Yolanda Díaz) es una gran candidata, que necesita esa base de una legitimidad democrática"

Cuando una parte comprenda lo de frente, otra gran parte comprenda lo de amplio y todas comprendamos que es algo más amplio que frente, un poco como dijo Pepe Mújica con respecto al Frente Amplio en Uruguay, pues habrá un acuerdo. Hombre, no se puede concretar quizá demasiado porque quedan muchos meses, pero en ese acuerdo del Frente Amplio Constituyente, por ejemplo, hay que buscar una legitimidad democrática. Es decir, ¿Quién vota las listas? ¿Cómo se votan? ¿Y quién vota a la candidata? Que es una gran candidata, pero que necesita esa base de una legitimidad democrática y en ese esquema estamos. Yo creo que sí, que va a haber primarias, y que sí se llegará a un acuerdo con independencia de lo que pase el domingo, porque quedan muchos meses.

Hay un ejemplo reciente de lo que es mantener abierto este debate hasta las puertas de unas elecciones en Andalucía. ¿Una de las causas por las que salieron mal las autonómicas fue el cómo se gestó la alianza Por Andalucía?

Sin duda, sin duda. Por eso nosotros hemos aprendido, estamos aprendiendo. Creemos que estamos aprendiendo y hay que rectificar muchas cosas. Hombre, si ahora se llegara a un acuerdo, a un acuerdo previo, a un acuerdo de mínimos todavía, sobre la necesidad de hacer primarias, pues magnífico. Sería muy importante que asistiera Ione Belarra, que asistiera Irene Montero, que todos asistieran, incluso que Pablo Iglesias asistiera el domingo. Bueno, pero en todo caso habrá que seguir luchando por esa unidad absolutamente necesaria. Es una unidad de todos. No caben excepciones y mucho menos las divisiones en dos partes. Y en eso hay que luchar con fuerza en torno a una candidata, que a mí me parece una gran candidata, que necesita este paso de la legitimidad democrática a través de unas primarias o como sea, pero que eso se va a dar. Y también el programa necesita una legitimidad democrática, una votación de base asamblearia, pero también se va a conseguir.

Tiene 80 años de edad y de militancia son…

50. La mitad de la existencia del partido soy militante.

¿Por qué a veces existe la sensación de que a la izquierda le resulta difícil caminar junta y se destacan las discrepancias y al mismo tiempo este Gobierno lleva tres años haciendo acuerdos muy diversos no solo entre los partidos que comparten gabinete, sino también con fuerzas políticas a las que ha conseguido implicar en la gobernabilidad del país? Tal vez son dos preguntas en una: ¿Por qué le cuesta a la izquierda a veces tanto caminar juntos? y ¿Sucede que la autocrítica hace que no se vea lo positivo?

Es una pregunta tremendamente compleja, porque lo que hay que pensar ahora es la nueva situación a partir del 15M de 2011. Efectivamente entonces se produce un nuevo sujeto histórico diverso, que es fundamentalmente rojo, verde y violeta con dos características, con dos proyectos integrales muy serios, muy hechos, el feminismo y la llamada sociedad socialista o la vía alternativa al capitalismo. A partir de ahí hay que comprender un momento de reconfiguración total de la izquierda diversa y plural. Bien. Y es este el momento de iniciarla y hay que comprenderlo. No valen dos perspectivas, dos vías, una división en dos, en dos elementos fundamentales cuando además al mismo tiempo en una segunda línea también complementaria de enorme importancia para mantenerse frente a PP y Vox, llamémosle franquismo, neofascismo o trumpismo, como se quiera llamar, están otros partidos que también han comprendido la necesidad de que España no caiga en esa ola neotrumpista.

Entonces hay que comprender esto. Por eso decía antes que cuando se comprenda lo de frente, cuando se comprenda lo de amplio y sobre todo cuando todos entendamos que es más amplio que frente, entonces ahí cabremos todos, con nuestras herramientas, nuestros símbolos, nuestros años de militancia. Y cabrá un montón de gente de esa izquierda sumergida, que ya la vimos en presencia el 15M y después la hemos seguido viendo ahora con respecto a la lucha sanitaria, que no se afilian a ningún partido, pero que no son independientes. Esa es una palabra que se utiliza mal: son no adscritos. Y todo eso puede caber. Puede caber no en torno ni siquiera a una persona, en torno a un concepto de lucha ideológica, de lucha política y económica, de una nueva situación frente al al neofascismo.

"Tenemos que hacerlo, una demostración de capacidad el día 2, el domingo, de unión"

Entonces hay crítica en el sentido de que se ha sindicalizado demasiado la política del gobierno. Se ha ido a cositas, referencias muy concretas y muy limitadas. Al mismo tiempo también se ha iniciado una lucha ideológica muy fuerte, en el tema feminista, en la alternativa social, de las necesidades de la propiedad pública de los servicios fundamentales. Esto yo creo que complementa la crítica de la sindicalización excesiva de la política del Gobierno y podemos entonces a partir de ahí, y yo creo que tenemos que hacerlo, una demostración de capacidad el día 2, el domingo, de unión, de alternativa de cara a un futuro que no sea simplemente –y esa es otra de las críticas que hay– preparar las próximas elecciones en diciembre de 2023, sino preparar algo más.

Algo con programa, con militantes y con lucha ideológica, con debate ideológico. Algo más que sea una alternativa de país para los próximos diez o quince años. Y esto también se está corrigiendo sobre la marcha y ya hay una parte que está integrada en el discurso de Yolanda Díaz. Por ejemplo, yo la oí aquí el otro día en Sevilla. Fue la primera vez que yo he asistido a un acto de Yolanda. Eso da la sensación de que al final habrá acuerdo y podremos entendernos y que de una forma o de otra no pasarán el neotrumpismo, la alternativa de la privatización, la política que va contra las mujeres, todo eso, que no es cualquier cosa, se puede frenar.

A eso estamos convocados. Yo creo que tenemos capacidad de demostrar que es posible el próximo día 2. Incluso tenemos una gran candidata, porque Yolanda Díaz es una gran candidata. Es verdad que tenemos que decidir entre todos las pruebas de legitimidad, de las primarias o cómo se llamen. Pero diría una frase si no me la pone de titular.

Dígala.

Si no existiera, la tendríamos que inventar hoy.

La verdad es que sería un titular.

"Todo ha cambiado en el último periodo"

(Ríe) En un momento en que la izquierda tiene que comprender una cosa, que es una cita mía que puso Manuel Sánchez en su libro sobre Yolanda Díaz (La Dama Roja, en coescritura con Alexis Romero). Y es que la izquierda en este momento ni sabe retroceder ni tiene sitio a dónde hacerlo porque todo ha cambiado en el último periodo. Y ahí está Europa y toda la izquierda europea. Toda la izquierda europea que funciona, funciona sobre la idea de frente amplio, de encuentros de unidades diversas. Y ahí está el caso francés. Y también otros sitios, ahí está el caso chileno, el de Uruguay.

Algo hay, algo se mueve. Hay capacidad de entendimiento, de programa colectivo, de un proyecto con solidaridad organizativa, que la posmodernidad no nos puede descomponer y no nos puede llevar a una relación intersubjetiva. Y todo eso tenemos que ir construyendo a partir del día 2, que no es definitivo, pero sí una aduana importante para demostrar capacidad y seguir avanzando.

Explique lo de esperando a los bárbaros ¿Por qué ese título?

Surge de un poema de Kavafis. Tiene dos poemas importantes: el viaje a Ítaca, lo importante es el viaje más que el aposento, y Esperando a los bárbaros. Los bárbaros en sentido no negativo. Los bárbaros son los que están fuera de la frontera del Imperio Romano, que entran, nómadas, inmigrantes, no los dejan entrar en el Imperio Romano. También alude Kavafis de forma metafórica al Imperio Británico. En un momento determinado,d se corre la voz en el seno de una descomposición total del imperio, de una corrupción total del imperio, e que van a entrar los bárbaros. Entonces el emperador dice, bueno, pues yo no sigo legislando, porque ahora van a llegar los bárbaros y nos van a decir lo que tenemos que hacer. Que lo hagan ellos. Pero por la tarde se corre la voz de que los bárbaros no van a entrar y entonces el poeta resume todo en un verso, que dice: Y a lo mejor esta gente hubieran sido una solución. Da a ver que hay que entrar en el Imperio, darle alternativa y superar la situación de corrupción, explotación y dominio que existe.

El nuevo partido político fundado por Teresa Rodríguez y más gente buscando un nicho claro andalucista y de izquierdas ¿Qué piensa de eso?

Eso se produjo por la falta de previsión de construir un nuevo sujeto histórico con ella. Al final se rompió porque ella decide tener una posición con respecto a Andalucía de no aceptar el Estado federal. No acepta la dialéctica, la lógica federal y quiere pues una lucha desde Andalucía por Andalucía sin ninguna estrategia que pueda entrar en concomitancia, en unidad con los que estamos luchando por una lógica federal. Y, con independencia de errores tácticos, de simpatías o antipatías, de errores de un tipo o de otro, este es el fondo de la cuestión: ella ha decidido una estrategia, una alternativa que que se aparenta mucho con lo que es la CUP catalana y procesos de este tipo.

Juan Manuel Sánchez Gordillo ¿Qué balance hace de su figura?

"Marinaleda ha dado un ejemplo"

Él es fundador de convocatoria por Andalucía y de Izquierda Unida. Estamos luchando juntos desde 1984. Tiene también una posición parecida a la de Teresa Rodríguez, pero aceptando procesos de unidad con fuerzas federales. Desde Marinaleda ha dado un ejemplo de que se puede ofrecer, se puede construir un modelo de muchísima mayor justicia social en cuanto a vivienda, en cuanto a empleo, en cuanto a gestión de una gran cooperativa. Lo que pasa es que han pasado muchos años y él ha tenido problemas por la edad, por lo que sea. Y ahora de cara a las próximas municipales tendrá que tomar una decisión que no sabemos exactamente cuál es. Pero es un gran luchador. Yo llevo luchando con él muchísimo tiempo por la justicia social en Andalucía, por la reforma agraria integral. Y ahora tendrá que tomar una decisión, en los próximos dos meses.