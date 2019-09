Felipe González, en un amplio texto publicado en El País, se muestra contrario a un nuevos comicios electorales: "Que hagan lo que quieran, pero que no nos lleven a elecciones y que respeten las reglas del juego", asegura el expresidente en torno a las negociaciones entre el PSOE y Podemos.

El que fuera presidente de España durante catorce años repasa la actualidad nacional e internacional y deja reflexiones sobre el brexit, la crisis en Catalunya, las nuevas tecnologías y el surgimiento de movimientos como el de Trump o Bolsonaro.

Sobre el actual modelo económico, González se muestra rotundo: "El modelo del capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad. La sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar. Lo que se está produciendo es una redistribución negativa del ingreso, tanto en las etapas de crisis como en las de crecimiento", asegura.

Es este sistema el que ha generado políticos tan polémicos y outsiders, para los que tiene palabras muy duras: "Hay un absoluto desprecio por la normatividad, por el derecho, por las reglas que hace que las decisiones sean arbitrarias. El más claro protagonista es Trump, claro. Que alguien diga que la democracia está por encima de las reglas institucionales y que están dispuestos, por tanto, a romperlas porque lo hacen de “manera democrática” es impresionante y es lo que se puede oír a Trump, a un polaco o a un húngaro, pero también al brasileño Bolsonaro", dice el que fuera líder del PSOE.

"No hay una sola tecnología de marca europea que compita con las de Estados Unidos"

Sin embargo, pone a Europa por delante del resto del planeta a la hora de encontrar soluciones o de solventar cuestiones estructurales, aunque reconoce un problema de inversión tecnológica: "Europa está más adelantada, creo yo, en una cierta normativización para intentar tapar los agujeros que existen en la intimidad y los derechos personales, por ejemplo, pero no hay una sola tecnología de marca europea que compita con las de Estados Unidos, ni una", reflexiona.

Sobre Reino Unido, Felipe González se muestra muy negativo, y considera su estado peor al que tiene España por la crisis en Catalunya: "Yo creo que está peor el Reino Unido que nosotros. Lo digo en serio y con dolor. Porque el Reino Unido, la democracia con mayor tradición y más sólida, se está jugando hasta la unidad territorial. Pero, en fin, es obvio que nosotros tenemos una crisis propia que está deteriorando el funcionamiento institucional", arguye.

Estado federal

Sobre España, el expresidente vuelve a incidir en la necesidad de llevar a cabo una federalización del Estado: "Lo principal es la federalización de la Constitución para garantizar la lealtad institucional y para que no volvamos a tener este medio camino, un Estado autonómico que se convierte en reino de taifas, un Estado fuertemente descentralizado, más que los Estados federales, pero sin garantías de cohesió", razona.

Sin embargo, otorgar más capacidad a los Gobiernos locales, no sería la única solución para González, que se muestra muy crítico con los partidos independentistas: "Hay una parte de la representación política catalana, me da igual si es el 47% o el 52%, porque ese no es elemento nuclear, que cree que se puede saltar las normas. Por eso digo que da igual que sean el 47% o tengan la mitad más uno. ¿Qué pasa? ¿Que en ese caso pueden ignorar las reglas? No. Y si se hace en nombre de la democracia es todavía peor. La democracia está por encima de las reglas de juego, dicen. No".