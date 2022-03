Jordi Évole ha entrevistado al expresidente Felipe González un día después de su 80 cumpleaños. Quien fuera el ídolo indiscutible del PSOE desde la Transición hasta los 90 ha respaldado la figura de Feijóo ante el actual Gobierno por representar "la centralidad".

Durante su entrevista en el programa Lo de Évole, González reconoce que el futuro líder del PP "es una persona con la que puedo decir que me entiendo con facilidad", aunque reconoce que mantienen algunas diferencias. El socialista ha defendido la figura del gallego como "centrista" frente "a los extremos".



Según ha explicado en La Sexta, lo que más aprecia González de Feijóo "es que cree, como yo, que la democracia necesita en este momento, en el que está amenazada en tantos sitios, que haya partidos que defiendan el espacio de la centralidad para evitar que haya más crispación, mas irracionalidad en los comportamientos". Una idea que, a su juicio, es "vital" para la reconstrucción del sistema democrático.

Con respecto a la guerra de Ucrania, Felipe González considera que Putin "se parece más a Hitler que a Stalin" y destaca que el conflicto entre Rusia y Ucrania "ya nos está afectando "en términos de energía, inflación y agricultura. "La gente tiene que saber la verdad". Advierte también que "Putin acabará arrasando Ucrania porque no tiene límites".

Juan Carlos I y sus escapadas

Durante la entrevista, defiende que el rey Emérito debe volver a España a la par que reconoce que habla y se ve de forma habitual con el actual monarca, Felipe VI. Entiende que ambos son diferentes: "Felipe VI tiene una formación más completa, es mucho más reflexivo y sosegado, el otro es mas intuitivo y de olfato". También reconoce que cuando Juan Carlos I en su etapa de jefe del Estado "se escapaba con su moto, le llamaba porque era una imprudencia que me preocupaba".

El expresidente matiza sobre el Emérito y asegura "que se fuera sin que yo supiera que se iba, eso no ocurrió nunca", aunque admite que le "inquietaba" "que saliera de Zarzuela, se montara en la moto y se fuera por ahí con una moto".

Sin definición de Ayuso

Con respecto a Isabel Díaz Ayuso, el ex líder socialista reconoce que no se atreve ni a definirla. Aunque, con cierta ironía, ha comentado que "sólo me imagino cómo sería su opinión, participación o decisión en uno de estos consejos de la OTAN hoy en la crisis de Ucrania. Y me cuesta encajar".

Quien lideró el Gobierno de España durante 14 años, siempre presumió de su relación con el Rey Juan Carlos y aún no ha desvelado quién era la X en la guerra sucia contra ETA, reconoce que no ha sido un buen padre porque no les ha dedicado el tiempo que sus hijos merecían, mientras se aprueba como marido.