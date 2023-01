Felipe VI justifica la subida del gasto militar y Unidas Podemos responde: "Tiene claro a quiénes representa"

Felipe VI ha defendido este viernes el incremento del gasto militar en el Presupuesto público y ha ligado esta decisión a la invasión de Rusia a Ucrania que mantiene abierta una guerra en territorio ucraniano desde hace prácticamente un año. El rey ha asegurado que el conflicto ha evidenciado la importancia de incrementar el presupuesto militar con el fin de dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios para lograr que sea una fuerza "más moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo".

El monarca ha defendido el aumento del gasto en armamento en su intervención en la ceremonia de la Pascua Militar celebrada en el Palacio Real de Madrid, donde han asistido la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la cúpula de los tres Ejércitos.

La invasión rusa de Ucrania que Felipe VI ha calificado de "injustificable, ilegal y brutal", ha puesto de relieve, a su juicio, "la importancia de invertir en Defensa" con el fin de que las Fuerzas Armadas "puedan cumplir con todo lo que se les demanda" al ponerse en riesgo la seguridad europea.

Para ello, ha subrayado la conveniencia de dotarlas de los recursos necesarios que garanticen una formación de "la máxima calidad", unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad "flexible y adecuada".

"El reto ahora es adquirir los medios y dotar a las unidades con lo necesario para lograr una fuerza conjunta aún más moderna, eficaz, viable y sostenible a medio y largo plazo", ha demandado el rey en línea con el compromiso del Gobierno de elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB en 2029, formalizado en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el pasado mes de junio.

El discurso de Felipe VI ha sido afeado por el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que ha fijado su posición a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "El rey pide gastar más dinero público en bombas y en armas. Una cosa hay que reconocerle al hombre: no se equivoca nunca a la hora de elegir programa electoral. Tiene muy claro el modelo de país y de sociedad que defiende y a quiénes representa", ha escrito Echenique.

El presupuesto de Defensa para el presente ejercicio asciende a 12.825 millones de euros, lo que supone un incremento del 25,8% respecto al año anterior, y lo sitúa en el 1,2% del PIB. Felipe VI ha apuntado que el conflicto bélico de Ucrania "afecta a todos los países", por lo que ha remarcado la obligación de mantener la unidad de acción con los socios y aliados de la OTAN y de la UE.

La polémica negociación de los Presupuestos

"Esta guerra, lejos de socavar la unidad y provocar fisuras entre todos los que defendemos el derecho internacional, la libertad, la paz, los valores democráticos y un orden internacional basado en reglas, lo que ha conseguido es reforzar nuestra cohesión y presentar un frente común frente a la invasión de Ucrania", ha enfatizado el jefe del Estado durante su discurso. El rey ha expresado su "admiración y orgullo" por la tarea que desempeñan las Fuerzas Armadas, a las que ha reiterado "el apoyo incondicional" de la Corona.

Las palabras del monarca sobre el gasto militar llegan después de la polémica que hubo acerca de esta cuestión en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado entre el PSOE y Unidas Podemos. El espacio confederal, contrario a la subida, defendió que en estos momentos era más necesario destinar recursos económicos a áreas como la Sanidad (muy golpeada por la pandemia del coronavirus) o los servicios públicos.

Sin embargo, finalmente sí que hubo una importante subida para el presupuesto militar, aunque se defendió que el incremento no era directo (se haría a través de contratos indirectos que, por ejemplo, mejoraban salarios del personal militar) y no mermaba la cuantía de ninguna partida de carácter social. Unidas Podemos denunció, además, que el PSOE no le había informado de esta decisión.

Después de dos años con restricciones de aforo y con la obligatoriedad de la mascarilla, el tradicional acto que reúne en el Día de la Epifanía a la cúpula de los tres Ejércitos y de la Guardia Civil ha recuperado el formato habitual, con la presencia de 169 invitados.