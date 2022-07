Ferreras niega que difundiera a sabiendas la noticia falsa de 'Ok Diario' sobre Iglesias

Antonio García Ferreras ha querido desmentir que se hiciera eco en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta de una información de Ok Diario sobre una supuesta cuenta bancaria de Pablo Iglesias en las islas Granadinas a sabiendas de que era falsa. Pero lo cierto es que sí sabía que esa información era un bulo.

Primero, porque lo demuestran los audios que publicó ayer el medio Crónica Global que desvelan la conversación que tuvo Ferreras en una comida celebrada en 2016 con el comisario jubilado sobre una información que en su día publicó Eduardo Inda, atribuyéndole a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta falsa en el paraíso fiscal de Islas Granadinas, donde el tertuliano aseguraba que cobijaba 272.000 euros que el entonces líder de Podemos habría cobrado del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

A la mesa estaban sentados además de Villarejo, el consejero de Atresmedia, Mauricio Casals, el empresario Adrián de la Joya y el también comisario José Luis Olivera Serrano. En dichos audios, Ferreras pregunta a Villarejo "¿quién le ha metido la bacalada?", en referencia a la información que le traslada Inda. A esto, el comisario jubilado afirma que ha sido Eugenio Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía.

El presentador de La Sexta responde: "Yo le dije: Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo" y añade: "Ahora, yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande doscientos mil euros, joder son bastante más listos que todo eso".

Y segundo, porque el propio Pablo Iglesias ha recordado este mismo lunes que ese día le llamó Ferreras para intervenir en su programa para dar su versión de la supuesta noticia. En ese momento, el exlíder de Podemos ya le dijo que esa cuenta bancaria era completamente falsa. Pese a todo, Ferreras decidió dar difusión en su programa de la noticia en lugar de comprobar si ésta era cierta y ahora se escuda en que lo único que hicieron fue decir que "era una presunta cuenta" y que citaron al medio en cuestión.

Ferreras: "Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es, ni esa de las Granadinas ni ninguna otra"

Este lunes ha iniciado su programa negando la mayor pese a las evidencias: "Nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo es, ni esa de las Granadinas ni ninguna otra, ni sobre Podemos ni sobre nadie". "Lo primero que hicimos fue llamar a Iglesias. Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, como decíamos, pero la Policía decía que tenía ese papel y que lo estaba investigando", ha continuado para incidir en que "cuando supimos que esa cuenta no era real, fue cuando dijimos pues no deberíamos hacer dado nada, pero entonces no lo sabíamos".

Hay que recordar que la información a la que hacen referencia fue desmentida por el Gobierno de Venezuela y por Euro Pacific Bank, el banco donde se aseguraba que se habría abierto la cuenta falsamente atribuida a Iglesias. Además, el periodista que firmó la noticia acusó al tertuliano de haber manipulado lo escrito previamente por él sin su autorización, hecho por el que posteriormente dimitió. Hasta Eduardo Pino, que llegó a reconocer ante la Justicia que es amigo del director de Ok Diario, dejó al descubierto a Inda.

En su día, La Sexta no solo citó a Ok Diario para dar cobertura a dichas informaciones, como asegura Ferreras. También colocó rótulos en conexiones con Inda en las que las daba como suyas propias.



Ferreras ha argumentado que fue después cuando se vieron con Villarejo para continuar con esa investigación: "Dentro de esa investigación, a posteriori, llegamos a Villarejo como el hombre que supuestamente estaba detrás de esos documentos. "Era el primer encuentro de LaSexta con el comisario, se grabó la conversación y él es el que nos cuentaque no da credibilidad a esos papeles y que esos papeles los tiene el DAO de la Policía".

Para defenderse, el presentador de 'Al Rojo Vivo' ha asegurado que "La Sexta siempre ha sido muy crítica con todo este tipo de informaciones, como el informe PISA o la inventada conexión de ETA con Podemos. Es una verdad como un templo que hubo una operación contra Podemos, pero desde La Sexta lo que hicimos fue resistirnos en tiempo real contra esa operación, pero también hemos aprendido para hacerlo mejor para la próxima vez".

Iglesias responde con rotundidad a Ferreras

La respuesta de Ferreras ha sido duramente criticada por el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias de forma inmediata. Iglesias, en una intervención en Rac1, ha reconocido que Ferreras le llamó aquel día para que interviniera en el programa y en ese momento ya le dijo que esa cuenta bancaria era completamente falsa.

"Lo que está diciendo Ferreras es enormemente grave. Ese día Ferreras me llamó y era evidente que esa información era un bulo y yo se lo dije. Le dije: Antonio, ¿tú de verdad das verosimilitud a que yo tenga una cuenta en las Granadillas a nombre de mi madre y que en esa cuenta me ingrese dinero Nicolás Maduro? Y me dijo: Pues evidentemente que no pero lo voy a dar. Y mi trabajo como periodista es darte a tí la palabra para que cuentes tu versión".

"Eso es mentira, eso es basura. El periodismo no es dar una información falsa y dar la palabra a todo el mundo. El periodismo es comprobar si una información es real", ha añadido un Iglesias en un tono visiblemente enfadado.

El exlíder de Podemos ha continuado diciendo: "Yo le pregunté a Ferreras que de quién era la información. Y me dijo que no me lo podía decir. ¿Cómo que no me lo puedes decir? Tú tienes información sobre que se ha cometido un delito fabricando un dossier y lo único que vienes aquí es a defenderme a tu amigo Villarejo y a decirme que es otra gente la que tiene esos datos pero que no te voy a decir. ¿Eso es periodismo? ¿O eso es tapar delitos?"

Iglesias: "Lo que estamos viendo hoy es la mayor degradación del periodismo que existe en España. Ferreras ya no tiene arreglo"

"Lo que estamos viendo hoy es la mayor degradación del periodismo que existe en España. Ferreras ya no tiene arreglo. El problema son todos los que están sentados a su alrededor y que a cambio de un módico precio están blanqueando a alguien que ha dicho públicamente que él sabía quiénes eran los autores de esos informes falsos pero que no me lo dijo. Es gravísimo", ha terminado Iglesias.

La noticia de los audios de Ferreras y Villarejo han provocado multitud de reacciones políticas. Desde Podemos consideran que esto demuestra la existencia en España de "una alianza antidemocrática para destruir" a la formación morada y para "tratar de influir en el resultado electoral". "Empresarios del PP ordenaron fabricar pruebas falsas, policías corruptos como Villarejo ejecutaron las órdenes, y periodistas que no merecen ser llamados periodistas, como Ferreras, lo publicaron", ha explicado la portavoz de la formación María Teresa Pérez en relación a lo que ha calificado de "alianza antidemocrática".



Pero también desde el mundo del periodismo hay voces que han querido hacer una llamada de atención sobre esta revelación. Este lunes, Angels Barceló, presentadora del programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, ha asegurado que "nuestra profesión necesita una catarsis, nosotros también somos responsables del deterioro democrático de este país".