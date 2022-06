El fiasco de la candidatura olímpica de los Pirineos inquieta al PSC y añade tensión entre el Govern y Moncloa

"Tranquilo Jaume, vamos a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno". Con estas palabras intentaba tranquilizar el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, hace poco más de un mes, al jefe de filas del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona y primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni. Era el 5 de mayo durante unas jornadas del todopoderoso Cercle d'Economia. Blanco no solo se dirigía al dirigente socialista si no también a los muchos empresarios que se mostraban inquietos por el bloqueo del proyecto a causa del boicot a que lo ha sometido el Gobierno de Aragón.

El inminente retorno de Blanco a Barcelona, la semana que viene, no parece tan tranquilizadora para los socialistas catalanes respecto a la cita olímpica del 2030. Sobre todo si se confirma que el mandatario olímpico español viene con un aplazamiento de cuatro años en la carpeta para la candidatura de los Pirineos que se iría como mínimo al 2034. Una decisión que todo apunta que tomará el COE y que certifica la incapacidad del Gobierno español del PSOE y UP de hacer frente al órdago planteado por el presidente de Aragón, el también socialista Javier Lambán. Y que en cambio supondría cerrar la puerta a la candidatura para el 2030 que plantea Catalunya aunque sea en solitario.

El PSC ha hecho de la candidatura para los Juegos de Invierno del 2030 una apuesta estratégica. Se han mostrado como abanderados del proyecto, incluso presionando en algún momento al Govern de la Generalitat cuando al principio ERC y Junts parecían un poco dubitativos respecto al tema. Con lo cual, si la candidatura queda congelada -con el pretexto de un aplazamiento de cuatro años- es una decepción que supone un torpedo en la línea de flotación de la estrategia del PSC. Así lo reconocen algunos dirigentes socialistas en privado que consideran la posición del presidente de Aragón de "incomprensible", "desleal" y "contraproducente". Aunque la versión oficial de la dirección es de continuar intentando el acuerdo in extremis.

Infructuosa visita de Illa a Lambán

Los socialistas admiten que en esta ocasión no se puede achacar al Govern de la Generalitat la responsabilidad del probable fiasco de la candidatura, después de que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, llegara a un acuerdo con el COE y el Consejo Superior de Deportes (dependiente del Gobierno español) que Lambán decidió no firmar a pesar del acuerdo técnico que ya habían establecido los comisionados del propio Gobierno de Aragón. Fuentes del PSC se muestran molestos "por el grado de politización que ha introducido –Lambán- en la discusión sobre un evento puramente deportivo".

La preocupación de los socialistas catalanes también queda de manifiesto con la visita que hace unos días realizó su primer secretario, Salvador Illa, a Zaragoza. Illa se entrevistó con Lambán y aunque la versión oficial indica que se trataron temas diversos a nadie se le escapa que el principal objetivo del dirigente socialista catalán era el de convencer a su compañero de filas de que se avenga a levantar el rechazo a la candidatura tal como está formalizada en estos momentos. Un esfuerzo infructuoso vista la reacción del Gobierno aragonés aunque la versión oficial del PSC asegura que después de la reunión aún hay "buena sintonía y cordialidad" para realizar una candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de invierno y pidan a los gobiernos catalán y aragonés que hagan "todos los esfuerzos". El PSC sitúa la reunión del martes pasado entre Illa y Lambán, "en la línea de poder trabajar por una candidatura conjunta". "Aunar esfuerzos es lo más inteligente por parte de todos", aseguran. Lambán se ha limitado a decir que transmitió su posición, que considera justa, a Salvador Illa.

El PSC en el centro de la diana y Iceta ministro de Deportes

Los socialistas catalanes son conscientes que el más que probable fiasco de la candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno les puede situar en el centro de la diana de las críticas y provocar "desgaste" a un año de las elecciones municipales. Todo apunta hacia ellos: el responsable del bloqueo es un presidente autonómico socialista, Javier Lambán. La decisión de posponer al 2034 la candidatura se tomará bajo la presidencia del Gobierno español de Pedro Sánchez. Y para más inri el ministro de Deportes responsable de la cuestión es un destacado socialista catalán como Miquel Iceta. Aunque la implantación del PSC se ha reducido en los Pirineos aún conservan alguna destacada presencia en la Vall d'Aran y algunos municipios. Pero sobre todo preocupa que la candidatura debía llevar a Barcelona como asociada. Y en la capital catalana sí que todo voto es de una relevancia extraordinaria. De ahí el "tranquilo Jaume" de Blanco a Collboni, probable alcaldable socialista.

La propia consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, envió este jueves una frase envenenada a los socialistas catalanes: "Tenemos un ministro del PSC, el ministro Iceta, y creo que él no se dejará perder la oportunidad de tener opciones olímpicas". Sobre la posibilidad de posponer la candidatura al 2034, Vilagrà, que da ya por imposible la candidatura conjunta con Aragón, plantea: "¿Por qué deberíamos esperar hasta 2034? Pensamos que para 2030 podríamos presentar una opción competitiva". "Ahora lo que proponemos es que se valore la opción de presentar una candidatura catalana, dado que de momento la otra opción no ha tenido salida", añade, asegurando que técnicamente Catalunya está preparada para poder hacerlo. De hecho, Vilagrà ya ha encargado a la directora de la Oficina Tècnica de la Generalitat pels Jocs d'hivern 2030, Mònica Bosch, que prepare un proyecto de candidatura en solitario.

La reacción del presidente de Aragón no se hizo esperar de la forma más furibunda. Javier Lambán asegura que la candidatura conjunta de los Juegos de invierno es un proyecto de estado y que "cualquier cosa que se separe de esta propuesta tendrá una respuesta absolutamente contundente" por su parte y que, si Catalunya articula su proyecto, lo llevarían a todos los ámbitos nacionales e internacionales. Así, Lambán asegura que estos hechos comportarían "una crisis territorial y política muy grave". El presidente de Aragón ve en el rechazo a su propuesta de reparto por lotes "un grado absoluto de intolerancia" y cree que es un síntoma que –los catalanes- quieren "organizar los Juegos solos".

Inminente visita de Blanco a Barcelona

A pesar de las amenazas aragonesas, Vilagrà manifestará su posición al COE en la inminente visita que Alejandro Blanco tiene previsto realizar a Barcelona la semana que viene. Fuentes del Govern apuntan al lunes aunque aseguran que la agenda no está concretada. Aunque Vilagrà asegura que el Govern no va a condicionar nada y que es el COE quien lidera la propuesta, la consellera, según estas mismas fuentes, dejará claro a Blanco que el Govern no entendería que la posibilidad de una candidatura catalana en solitario -con algunas pruebas en otros países- no se pusiera sobre la mesa después del desmarque de Aragón.

Únicamente está por ver si la Generalitat aceptaría el aplazamiento pero solo para poder consolidar la candidatura catalana en solitario. "En ningún caso para reabrir las condiciones de una candidatura conjunta con Aragón que ya se pactaron y ellos no han querido cumplir", aseguran.

Nuevo encontronazo con el Gobierno español

Y es que las mismas fuentes de la presidencia de la Generalitat recuerdan que Aragón ya ha impulsado de forma infructuosa candidaturas en solitario y añaden: "No tiene ninguna justificación que algunos territorios puedan presentar candidaturas y los catalanes no, cuando además nosotros hemos actuado correctamente y cerrado acuerdos". "No puede ser que el Gobierno español y el COE castiguen a los que hemos hecho bien las cosas para no hacer frente a los que han puesto todos los palos que han podido a las ruedas de la candidatura", en una advertencia de lo que ya se entrevé como el enésimo encontronazo entre el Palau de la Generalitat y la Moncloa.

Y es que todo apunta a que el fiasco de la candidatura olímpica de los Pirineos y su probable aplazamiento añadirá más tensión a las maltrechas relaciones entre el Palau de la Generalitat y la Moncloa. Relaciones deterioradas por el inmovilismo del Gobierno español respecto a avanzar en la mesa de diálogo, congeladas por el escándalo del Caso Pegasus de espionaje político masivo al independentismo, y rematadas por la polémica de la reducida ejecución presupuestaria en Catalunya respecto a lo pactado en los presupuestos. Y que ahora pueden quedar definitivamente enterradas si el COE y el Gobierno español deciden pasar olímpicamente de la candidatura catalana a los Juegos de invierno para el 2030.