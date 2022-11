Las filtraciones de los vídeos de la tragedia en Melilla ponen a Marlaska contra las cuerdas

La falta de transparencia mantenida hasta esta semana sobre los sucesos de la valla de Melilla del 24 de junio está jugando más en contra que a favor del ministro del Interior. El mismo día que ocho diputados visitaron la zona y pudieron ver parte de las esperadas y ocultas grabaciones —casi cinco meses después de la tragedia—, dos medios de comunicación pudieron acceder también a este material tras una filtración que acorrala aún más a Fernando Grande-Marlaska, quien sigue enrocado en que no hubo muertos en suelo español.

El País y la Cadena Ser describieron fragmentos de las imágenes captadas por un dron y un helicóptero de la Guardia Civil en las que se ve la avalancha de personas en el paso fronterizo de Barrio Chino en la que murieron al menos 23 personas migrantes y un número indeterminado resultó herido. Estas imágenes forman parte de las grabaciones que podrán ver los diputados, seguramente a puerta cerrada, y que están en manos de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. Aunque no al completo, según hizo saber la institución dirigida por Ángel Gabilondo, que ha pedido a Interior más imágenes que, por el momento, sigue sin recibir, aseguran a Público.

Ambos medios coinciden en que hubo víctimas —se desconoce si mortales— en la zona del puesto fronterizo controlada por las autoridades españolas, a donde acceden varios migrantes tras conseguir forzar una de las puertas con una radial y una maza. Apuntan que no se les prestó atención sanitaria ni durante los momentos más críticos ni horas después, ni dentro de las instalaciones del paso fronterizo ni tampoco fuera, cuando más de un centenar estaban retenidos por la Guardia Civil en Melilla, ya al otro lado de la valla, antes de ser devueltos en caliente.

Las revelaciones coinciden con las declaraciones de varios diputados que pudieron ver parte de esas grabaciones el lunes en Melilla. Entre ellos está Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos, socio de Gobierno, que ha sido tajante al localizar en la zona controlada por las autoridades españolas algunas de las muertes y lesiones, tal y como apuntó la BBC en su documental emitido hace una semana. También destacó la ausencia de atención médica ante una clara emergencia humanitaria, pese a que había ambulancias "a cien metros" de los hechos.

Fuentes de la Cruz Roja aseguran a Público que el 24 de junio acudieron dos ambulancias tras ser activadas por el protocolo de colaboración en emergencias en frontera con el Ministerio del Interior. Sin embargo, según la ONG, solo atendieron a nueve de los migrantes y a cuatro guardias civiles. Aseguran que solo pudieron dar asistencia a quienes llegaron al perímetro de seguridad que traza la Guardia Civil para que puedan actuar.

Y según el Instituto Armado, aquella mañana se vieron sobrepasados y tuvieron que retirarse, con varios agentes heridos, de la zona donde operan normalmente. La Cruz Roja no puede precisar la hora de esas atenciones ni si los migrantes tratados permanecieron en Melilla o fueron devueltos a Marruecos después. Interior sigue negando su responsabilidad en los hechos, pero tampoco ha mostrado imágenes que desmientan ni a El País ni a la Ser ni a la BBC.

Tan solo han aparecido este martes fragmentos que confirman la violencia del grupo de migrantes en la que incide Marlaska en cada declaración pública, aunque no sirven para probar o desmentir las acusaciones de los diputados y los medios de comunicación.

En contra, socios y oposición

Pero la presión contra el ministro no cesa, pese al respaldo que el presidente del Gobierno le dio la pasada semana. La oposición ha salido en tromba este martes a pedir la comparecencia del ministro en abierto, toda vez que la cita de hoy en la comisión de secretos oficiales ha sido a puerta cerrada y este asunto no estaba en el orden del día.

Marlaska: "Ningún hecho trágico aconteció en territorio español"

Fuentes parlamentarias han confirmado a Público que, pese a que se le ha preguntado por lo sucedido en junio en Melilla, la presidenta de la comisión y del Congreso, Meritxell Batet, ha cerrado la puerta a que el titular de Interior respondiera a estas cuestiones. Así, tal como han añadido estas fuentes, este solo ha informado acerca de la aplicación y el uso de los fondos reservados por parte de su departamento.

Antes de su comparecencia en sede parlamentaria, Marlaska ha asegurado en los pasillos del Congreso que, a tenor de los vídeos filtrados, se pueden observar cuatro cuestiones al respecto: "El 24 de junio se vivió una tragedia que nos conmovió a todos y que no nos hubiera gustado a nadie vivirla. En segundo lugar, se constató un ataque muy violento para atacar la frontera, que es la frontera de la UE. En tercer lugar, que la Guardia Civil actuó en parámetros de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Finalmente, que ningún hecho trágico aconteció en territorio español".

Pero estas declaraciones no sirven para acallar las críticas. Los grupos parlamentarios, desde los socios al resto de la oposición, han avisado de que "no aceptarán" que la tragedia de Melilla no se aborde de forma pública en la Cámara Baja después de "tener la certeza" de que parte de los hechos ocurrieron en territorio español. También han recordado el compromiso de Interior de dar acceso a todas las imágenes y que se hagan públicas. Así lo han reclamado ERC, EH Bildu, el PNV o el PP.

Los de Feijóo, de hecho, van más allá y han pedido la dimisión o el cese del ministro al constatarse que "mintió en junio y en septiembre". "Dado que no comparece, lo que pedimos es que se le cese porque los españoles no merecen un ministro que miente cuando hay imágenes que demuestran que sí que hubo fallecidos y que fue en territorio español", ha señalado la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra.

En cuanto a la comisión de investigación solicitada por Unidas Podemos y los socios del PSOE sobre la tragedia ocurrida entre Nador y Melilla, la creación de este órgano parlamentario gana cada vez más peso en el Congreso. "Un Gobierno que se dice progresista no puede decir que todo se hizo bien a la luz de las imágenes que estamos viendo'', ha señalado el diputado de Compromís, Joan Baldoví.

Pero el devenir de la propuesta depende de lo que haga el PP, que a estas alturas "no descarta" ninguna acción parlamentaria, incluida esta.

Sin embargo, fuentes parlamentarias consultadas dudan de que el PP se suba al carro de una comisión de investigación impulsada por la izquierda, ya que su único objetivo es tumbar a Marlaska sin llegar al fondo del asunto, aunque no descartan que una iniciativa propia de los conservadores para que otras fuerzas se sumen a su petición de investigación.