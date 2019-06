La secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, ha dicho este lunes que el actual calendario escolar, que adelanta a junio los exámenes de septiembre, "es un fracaso, un fraude a las familias", por la forma en que lo ha puesto en marcha la Consejería de Educación.

Galvín responde así al consejero de Educación, Rafael van Grieken, quien ha defendido este lunes el adelanto de los exámenes de recuperación a junio, y ha dicho que "13.000 alumnos más promocionaron de curso en 2017-2018", un incremento "muy importante".

Para CCOO, con este calendario "los programas se dan comprimidos porque hay un mes menos de clase. A los alumnos aprobados no se les puede obligar a ir a clase, y las actividades alternativas complementarias, talleres, etc, no son obligatorias y la Consejería no facilita ningún recurso a los centros para que las hagan", según Galvín.

CCOO, que recurrió el nuevo calendario ante el TSJM en 2017, ha visto desestimado recientemente su recurso ya que el tribunal, "sin entrar en el fondo, consideró que este sindicato no tiene legitimación activa para recurrir", ha dicho a Efe Isabel Galvín.

Sin embargo, "continuamos las acciones en esta materia. Hoy mismo hemos exigido a la Consejería que facilite los datos que está recogiendo el Servicio de Inspección educativa esta semana, y hemos iniciado una encuesta entre los equipos docentes".

Asimismo, Comisiones ha "pedido por escrito a la Consejería que facilite datos sobre estos 13.000 alumnos más que promocionaron, sus edades, etapas, cursos, etc".

Tras denunciar el "enorme absentismo" en lo que va de mes, Galvín añade que "si el coste es que para todo el alumnado se pierde un mes de clase, hay otros métodos para mejorar las tasas de aprobados", ha añadido.

"Desde luego, tal y como lo ha puesto en marcha la Consejería, este calendario es un fracaso y un fraude a las familias", ha zanjado Galvín.

Asimismo, la FAPA Giner de los Ríos, el colectivo que aglutina a la mayoría de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad de Madrid, lleva pidiendo la retirada de este calendario desde el curso pasado, al considerar "claramente insuficiente" el tiempo para que el alumnado que ha suspendido alguna materia pueda recuperarla, mientras que los alumnos ya aprobados dejan de asistir a los institutos.

Las jornadas lectivas obligatorias que deben cumplir tanto profesores y alumnos "no se cumplen" y el alumnado "termina antes de lo que corresponde" y lo hace con el "beneplácito del centro", según la FAPA.