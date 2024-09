La financiación, la amnistía y el cambio de Govern marcan las ofrendas florales a Rafael Casanova de la Diada de Catalunya

Instituciones, partidos y entidades han homenajeado nuevamente este Onze de Setembre quien fue consejero jefe de Barcelona durante la guerra de Sucesión, Rafael Casanova. El arranque de la primera Diada nacional sin president independentista desde el inicio del procés ha estado marcada por la financiación, la ley de amnistía y el cambio de Govern. Los más madrugadores de la ofrenda floral han sido los Mossos con la consejera de Interior, Núria Parlon, y el director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, al frente. Mientras CUP, Aliança Catalana, Vox y PP no han participado.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha pedido acordar "nuevos hitos de país", y hacerlo a través del "diálogo entre distintos". "Cada uno desde sus posiciones, ideas, proyectos y aspiraciones", ha añadido. "La catalanidad es un título que nos honra", ha asegurado la portavoz, quien ha dicho que Catalunya es "un país con una profunda raíz cívica". Paneque ha reivindicado a la nación como tierra de acogida "desde los inicios de la historia".

A su vez, el presidente del Parlament, Josep Rull, hizo un llamamiento a mantener "la firmeza y la determinación" ante "el incumplimiento radical" de la ley de amnistía por parte de un Tribunal Supremo "en rebeldía". El de Junts ha lamentado que haya que volver a conmemorar una Diada con el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig en un exilio "infame". Rull ha instado a la ciudadanía a recuperar "el orgullo y la autoestima" y ha reivindicado la lengua como elemento de cohesión.

El presidente del Parlament reivindica el catalán como elemento de cohesión

Desde el sindicalismo, los líderes de CCOO y UGT, Javier Pacheco y Camil Ros, también han reivindicado la aplicación total de la ley. El primero ha confiado en que los últimos cambios al frente del poder judicial "acaben con el bloqueo" en la aplicación de la norma y ha añadido que esta debe llegar "a todas las personas afectadas". Ros ha reivindicado "que se cumpla" la norma como primer paso definitivo para la resolución del conflicto y se entre en un proceso de diálogo "para encontrar una solución política que posteriormente sea votada por la ciudadanía".

Por su parte, ERC ha reafirmado su "compromiso y convicción" para conseguir la soberanía fiscal y el objetivo de conseguir más herramientas para conseguir la independencia. Su secretario general adjunto, Juli Fernàndez, ha reivindicado su partido como "heredero" de quien luchó por la esperanza y por avanzar en la libertad de Catalunya. El también secretario segundo de la Mesa del Parlament ha hecho un llamamiento al independentismo a llenar las calles esta Diada.

Críticas al discurso de Illa

En el marco de la ofrenda también ha habido críticas -y algunos aplausos- al discurso institucional por la Diada del president de la Generalitat, Salvador Illa. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que "era más elocuente por lo que no decía que por lo que decía". Sostiene que debería haberse plasmado que la "prioridad" del Govern es "liderar el progreso de Catalunya", y que fue "más bien no molestar al PSOE". Durante su intervención, también ha hecho un llamamiento a "no pasar página y no olvidar todas las anormalidades democráticas": "No tenemos ningún derecho a rendirnos".

Desde los Comuns, la presidenta parlamentaria Jéssica Albiach ha reivindicado la Catalunya "solidaria, de acogida y garantía de derechos y libertades" de quienes "solamente quieren atizar el miedo, el odio y la confrontación". Asimismo, celebró que Illa hiciera referencia a los valores de acogida e inclusión durante su discurso institucional por el Onze de Setembre. Por contra, le ha recriminado que no hiciera "mención expresa" de la reforma del sistema de financiación y que "no dedicara más tiempo" a hablar del derecho a la vivienda.

Mensaje de Sánchez en X

Por otra parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hecho público un mensaje en la red X con motivo de la Diada: "Este Onze de Setembre, Catalunya mira al futuro con ambición, esperanza y energías renovadas", ha dicho. "Es buen tiempo para los optimistas", escribió en un mensaje que va acompañado de una imagen con la bandera catalana en la que pone "11 de setembre, Diada de Catalunya" con el logotipo del Gobierno español.

Catalunya ha empezado así la primera Diada desde el inicio del Proceso en el que la presidencia de la Generalitat no estará ocupada por un independentista. Illa es ahora la primera autoridad, doce años después del 2012 que comportó la masiva manifestación independentista organizada por la Assemblea Nacional Catalana, y que desembocó en las elecciones anticipadas convocadas por Artur Mas y la serie de hechos que comportaría el llamado 'procés' independentista. Durante la jornada de este miércoles están previstas diversas movilizaciones independentistas.

Precisamente la ANC ha pedido al independentismo que "se reactive más que nunca, una fuerzas y haga notar su presencia" en la calle durante la Diada. "Debemos estar muchos en la calle", ha afirmado la vicepresidenta de la entidad, Nohemí Zafra. El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha pedido que el independentismo se movilice para demostrar que "no ha claudicado ni claudicará nunca". Además, ha reafirmado la "convicción" de que Catalunya es una nación y que tiene el derecho a decidir, y ha pedido salir de la "fase de desánimo, reproches y despliegue mutuo".