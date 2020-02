El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, llevará a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) –el lugar de encuentro de los responsables de Hacienda autonómicos con la ministra, María Jesús Montero– del próximo viernes la principal conclusión del acuerdo firmado la pasada legislatura entre PP, PSOE y Adelante Andalucía para la financiación de la Comunidad: Que Andalucía necesita 4.000 millones más para poder dar en condiciones los servicios públicos de su competencia –sanidad, educación y dependencia, fundamentalmente–. Ese acuerdo lo abrochó la misma ministra Montero cuando era consejera de Hacienda del Gobierno de Susana Díaz (PSOE).

El Ejecutivo andaluz considera que hay "220.000 andaluces que no existen para el Gobierno de España, que están fuera del sistema". "Los andaluces somos todos los que vivimos aquí. El Gobierno nos da 4.000 millones menos de los que nos corresponden", dijo Elías Bendodo (PP), el consejero de la Presidencia, quien se dirigió este martes a los medios de comunicación con rostro serio.

Bendodo agregó que "ya era hora" de que se convocase el consejo, que lleva, manifestó, "dos años de retraso". Y luego afirmó: "Reivindicaremos nuestro espacio: que se nos paguen los 537 millones del IVA; que los 127 millones que quieren recortar de las cantidades a cuenta de 2019 a 2020 no se produzca. O iremos a los tribunales".

"Andalucía tiene mucho que decir, opinar y pelear en Madrid, no vamos a aceptar ni una agresión más. Defenderemos a Andalucía hasta en los tribunales", agregó Bendodo.

El Gobierno de PP y Cs lleva, prácticamente desde que tomó el control de la Junta de Andalucía, con la misma estrategia que ya utilizó durante muchos años el PSOE, con gran éxito electoral: envolverse en la bandera de Andalucía y lanzarse a la confrontación en materia económica con el Gobierno de España.

En este caso, los pleitos con los que amenaza Bendodo son dos. Por un lado, las entregas a cuenta –un mecanismo que permite a las CCAA recibir por adelantado los fondos que les corresponde de IVA e IRPF fundamentalmente–, cuyo cálculo cuestiona el Gobierno andaluz –reclama 127 millones más– y por otro, un mes del IVA de 2017, el de diciembre, que Hacienda, en los tiempos del ministro Cristóbal Montoro (PP), hurtó a las Comunidades Autónomas, con la idea, según el PP, de devolverlo más adelante mediante un crédito sin interés, y, según el PSOE, con la intención de no devolverlo nunca. A Andalucía le corresponderían 537 millones de por este concepto.

EL IVA de 2017

El del IVA es el gran caballo de batalla de todas las Comunidades, no solo de Andalucía, de cara a este Consejo. La ministra Montero intentó devolver ese mes a través de los presupuestos del 2019, pero aquellas cuentas no salieron adelante, el país se metió en dos elecciones generales consecutivas y el asunto ya no se pudo arreglar al estar el Ejecutivo en funciones.

Este martes, Montero fue cuestionada en rueda de prensa. La ministra fue muy clara. Dijo que era "evidente" que en términos de Contabilidad Nacional los ajustes se produjeron en el ejercicio 2017, por lo que el Gobierno actual "no se ha beneficiado nunca de ningún tipo de ajuste" ni, aunque esto no lo dijo, tampoco se han visto en esta etapa perjudicadas las CCAA. "En todo caso, si lo hizo alguien [beneficiarse] fue Montoro", espetó, según recoge Europa Press.

Montero remachó: "Ya estamos en 2020 y como he explicado en otras ocasiones el tema se tenía que haber resuelto en el año 2019. No hay ninguna novedad al respecto". La liquidación de los ejercicios contables se hace dos años después, por lo que el ejercicio del 2017 –el del año en que Montoro se quedó con un mes de IVA– se vio el año pasado. A eso se refería Montero. Al Estado, de devolver a las CCAA aquel mes, le costaría hoy 2.500 millones.

Sobre las denuncias y amenazas de denuncias en los tribunales de Andalucía y otras CCAA, también alguna del PSOE, como Castilla La Mancha, que preside Emiliano García Page, habitualmente crítico con el presidente Pedro Sánchez, la ministra de Hacienda dijo: "Si consideran que eso es lo que tienen que hacer, no tengo nada que decir".