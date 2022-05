La financiación centra el desencuentro de las izquierdas andaluzas a 24 días de la campaña

A 24 días de que el próximo 3 de junio, a la 00.00 horas, arranque la campaña de las andaluzas del 19J, mientras los demás partidos están en plena precampaña, las fuerzas de izquierdas que el pasado viernes se comprometieron a ir bajo la marca Por Andalucía –IU, Podemos, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz– están en un atasco.

La congestión, que se debe al fiasco de no haber registrado legalmente la coalición con todos sus perejiles –en ella no están en términos legales ni Podemos ni Alianza Verde–, tiene consecuencias. Y las consecuencias no bromean.

Así, el vodevil –una comedia frívola, ligera y picante, de argumento basado en la intriga y el equívoco, que puede incluir números musicales y de variedades, según la definición de la RAE,– prosigue. Este lunes, los líderes en Andalucía de los partidos mantuvieron una reunión, que se alargó por espacio de algo más de una hora, y en ella se habló del acuerdo político a dos bandas entre Podemos e IU que permitió anunciar un pacto a seis el pasado viernes, según ha sabido Público de fuentes de la negociación.

Fuentes de Podemos aseguraron que IU les trasladó en el encuentro su "rechazo" a cumplir ese acuerdo político. Fuentes de IU aseguraron que no se había rechazado nada. Otras fuentes de la negociación aseguraron que había que encontrar "una fórmula jurídica válida para la financiación y un acuerdo político que acepte toda la coalición". "Hay que rematar", agregaron.

Fuentes de la coalición Por Andalucía señalaron que "la Mesa de Partidos solo ha trasladado a Podemos la necesidad de modificar aspectos relativos a las fórmulas de financiación ya que, al quedar Podemos fuera de la coalición por llevar al límite los tiempos del registro, el método de financiación, tal y como estaba establecido, no cumpliría con la normativa del Tribunal de Cuentas".

Además, estas fuentes aseguraron que Por Andalucía "es un proyecto netamente andaluz y que por tanto es importante que las conversaciones se den en el ámbito andaluz, sin interferencias de las direcciones federales de los partidos". Estas fuentes dijeron que era preocupante que "la disputa técnica continúe y señalan que lo fundamental es cuidar el espacio y hacer una política que nos acerque y no nos aleje de la ciudadanía andaluza".

Desde Podemos expresaron a Público su "voluntad y compromiso de no generar más ruido burocrático ni administrativo" y recalcaron que el acuerdo político "está aprobado por todos los actores desde el viernes". "No está en duda y debe cumplirse íntegramente, existen todas las herramientas legales y administrativas necesarias para ello", afirmaron.

Este acuerdo entre Podemos e IU, al ser un pacto a dos, no termina de convencer a las otras fuerzas. "Están pidiendo que cumplamos un acuerdo que era entre IU y Podemos pero el resto de partidos no hemos sido parte del mismo. Ese acuerdo se llevó a cabo en el último minuto y evidentemente no estábamos todos reunidos. Eso no significa que estemos en contra de que Podemos se integre en la coalición, todo lo contrario", afirman a Público fuentes de la negociación.

Fuentes de Podemos insistieron: "Ir a las elecciones andaluzas por separado no es una opción. El viernes por la noche se alcanza un acuerdo político que no se va a modificar porque se hicieran las cosas mal a la hora de registrar la candidatura". "De hecho, fue Podemos quien acaba cediendo para que no hubiera dos listas bajo ningún concepto. No tendría ningún sentido, ni político ni común", agregaron estas fuentes. Algunas fuentes consultadas en Podemos aseguran tener el temor de que IU y el resto de fuerzas tengan la tentación de excluirlos de la coalición, lo que el resto de fuerzas niegan rotundamente.

"Obviamente hacer las cosas de esa manera, llegar a esos acuerdos forzando hasta el último segundo comporta problemas, como es obvio y se está viendo ahora. En todo caso, tenemos el máximo interés en que se den esos acuerdos políticos que permitan a todos los partidos estar cómodos. Y vamos a trabajar por conseguirlo, para ampliar el espacio y que sea un espacio plural y colaborativo", afirman fuentes de la negociación.

Dinero y listas

No haber incluido a Podemos y a Alianza Verde en la coalición –y la previsión, como ya ha declarado la Junta Electoral, de que esto en términos legales sea ya irreversible– tiene serias consecuencias en lo que afecta al reparto del dinero: este es el asunto mollar y el complicado.

Sin estar legalmente en la coalición, Podemos no tiene derecho, según las fuentes jurídicas consultadas por Público, a tener acceso a los fondos –estos irían a la coalición y a sus miembros legales– que permitirían financiar la campaña y a los que vengan después en función del número de escaños, salvo que los partidos encuentren una solución que el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la financiación de los partidos, pueda considerar ajustada a derecho. En el pacto del viernes pasado constaba que el 60% de los fondos del grupo parlamentario iría para Podemos y el 40% para IU.

En Podemos quieren que las listas, en las que los miembros de Podemos tendrían que entrar como independientes, se cierren y se entreguen cuanto antes, el próximo miércoles, día 11, primer día del plazo legal, que estará abierto hasta el lunes, 16. De este modo, Podemos quiere demostrar que está inequívocamente por cumplir el acuerdo del pasado viernes con IU.

El acuerdo político daba a Podemos, que renunció a su candidato, Juan Antonio Delgado, en favor de Inma Nieto, los cabezas de lista de Cádiz, Córdoba, Granada y Huelva. Para IU sería el número uno por Almería, Málaga y Jaén. Y para Más País, el de Sevilla.

En la reunión también se habló de la estrategia de campaña. La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ya está en la carretera. Este martes, en Jerez de la Frontera. El miércoles, hay intención de lanzar en un acto conjunto la candidatura y la coalición.