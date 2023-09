El fiscal general defiende su actuación por la ley del 'solo sí es sí' y alerta del discurso negacionista de la violencia machista

El acto formal en el Tribunal Supremo con el que se inaugura el año judicial ha arrancado este jueves con el discurso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que, ante el rey, ha dado cuenta de la memoria de 2022 de la Fiscalía General del Estado, con una defensa de la tesis y la actuación del Ministerio Público en contra de las rebajas de condena en virtud de la ley del solo sí es sí.

De la ley ha dicho García Ortiz que "ha supuesto un trascendente cambio de la regulación de los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal". Se ha referido al decreto que dictó en noviembre de 2022 para dar instrucciones a los fiscales para que se opusieran a las rebajas de pena para agresores sexuales que finalmente se han producido tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Los criterios de García Ortiz en dicho decreto "fueron avalados y asumidos por la Junta de Fiscales de Sala", ha matizado para a continuación explicar que fueron necesarios "en garantía de la seguridad jurídica y de la igualdad, de que el mismo criterio jurídico sea defendido ante todos los tribunales e instancias de España. Un instrumento necesario para que la revisión de las sentencias fuera de igual aplicación en cualquier punto de la geografía española".

"Nosotros ofrecemos a los tribunales una tesis jurídica rigurosa e impecable, coherente y aplicable a todas las causas y en todos los supuestos", ha añadido, para luego apuntar que luego los tribunales deben tomar decisiones ante las que el fiscal "se aquieta con el mayor de los respetos". "Así funciona nuestro sistema. Así funcionan las instituciones, las instituciones en democracia", ha sentenciado.

Sobre el "discurso negacionista de la violencia de género", Álvaro García Ortiz ha dicho que el mismo "influye directamente en la protección de las mujeres. España es un referente en la lucha contra la violencia de género y no podemos ni debemos retroceder".

El fiscal general ha hecho una exhaustiva defensa de las víctimas extranjeras, tanto de violencia de género como respecto a los menores no acompañados.

Ha señalado que la Unidad de Violencia sobre la Mujer alerta de la sobreexposición de las mujeres extranjeras a este tipo de violencia y su mayor vulnerabilidad como víctimas. "Entre las causas apuntadas se encuentran la carencia de redes sociales de apoyo, las barreras idiomáticas, el desconocimiento de nuestra legislación y, en especial, la dependencia económica del agresor".

Ha explicado que de las 50 víctimas de feminicidio de 2022, 14 eran extranjeras. "El 34,34% de las denuncias por actos de violencia de género tuvieron por víctimas a mujeres extranjeras y a ellas afectó el 33,27% de las solicitudes de órdenes de protección", ha añadido.

De la amnistía, ni una palabra

Aunque el fiscal general no ha hecho alusión a la exigencia de una ley de amnistía por parte del independentismo catalán, sí ha defendido la independencia de la Fiscalía General del Estado. "Los ataques a la figura del fiscal general del Estado no deben ─no deberían─ contagiar a la propia carrera. Pues, aun siendo el principio de unidad de actuación lo que justifica la jerarquía, no hay decisión del fiscal general que no esté sometida a los principios de motivación, publicidad y, me atrevería a decir, que de consenso".

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera fiscal, ha criticado que Álvaro García Ortiz no haya salido al paso respecto a la petición de Carles Puigdemont de que el presidente del Gobierno intervenga en la Fiscalía para que retiren las acusaciones.