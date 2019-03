La Fiscalía ha cruzado una nueva línea en el juicio al procés, Durante la declaración como testigo del exdiputado socialdemócrata alemán Bernhard Von Grünberg, que visitó Catalunya en la jornada del referéndum del 1 de Octubre de 2017 -si bien negó haber desempeñado labores de "observación electoral" y aseguró haber corrido con el pago de todos sus gastos-, la fiscal Consuelo Madrigal ha manifestado que quiere "descalificar" su testimonio.

El testigo, llamado por las defensas, ha comparecido en la 23 sesión de la causa para explicar lo que percibió en esta jornada, si bien Madrigal le interrumpía ya en sus primeras respuestas, y el presidente de la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, intervenía para exigirle que le permitiese explicarse.

Se dio la circunstancia de que Von Grünberg, que no hablaba español, requirió del apoyo de un intérprete que iba traduciendo sus palabras de manera consecutiva, y Marchena resaltó este hecho para pedirle a Madrigal que no cortara sus respuestas: "No sabemos lo que está diciendo", recordaba, mientras la representante del Ministerio Público insistía: "Un poco sí".

El presidente de la Sala, que también cortó al testigo en alguna ocasión -"No viene a declarar sobre la normalidad de la democracia"- ha reprochado a Madrigal que le preguntase por quién recibió los requerimientos del Tribunal Constitucional sobre el referéndum - "Probablemente excede el ámbito del testigo"-, por cuántos votantes heridos pudo ver en esa jornada -"Ha dicho varios"- o cuántas ambulancias pudo contar.

Poco después, Marchena le pedía que volviese al "buen camino" de centrarse "en lo que ha sido objeto de respuestas", y Madrigal aprovechaba para preguntarle si se había preocupado por situaciones "similares" a la de Catalunya en su "propio país", en clara referencia a Baviera. En este punto, el magistrado presidente le recordó que lo que puede ser "muy interesante en otros órdenes", en la Sala de lo Penal no goza de ese interés.

"Estamos en el turno de los interrogatorios, si se quiere descalificar el testimonio del declarante lo puede hacer". "Sí, lo quiero descalificar", respondía, mientras Marchena incidía en que "aquí estamos en el tratamiento jurídico de los hechos".

Con todo, la Fiscalía ha visto pasar a decenas de testigos hasta que ha optado por actuar de este modo. En la sesión 16 de la causa, el 13 de marzo, el también representante del Ministerio Público, Jaime Moreno, pidió por primera vez investigar a un testigo por un presunto delito de falso testimonio, envalentonado por las advertencias de Marchena a este compareciente.









