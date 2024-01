La Fiscalía archiva la investigación contra el policía que obligó a la cantante Rocío Saiz a taparse los pechos en una actuación

La Fiscalía de Murcia ha decidido archivar su investigación contra el inspector de la Policía Local que obligó a la cantante y actriz Rocío Saiz a cubrirse los pechos durante una actuación en directo. La Fiscalía abrió diligencias tras el suceso por presuntos delitos de abuso de poder, coacciones o vulneración de derechos fundamentales.

Este martes el Ministerio Público ha comunicado a los abogados de Rocío Sanz que no interpondrá denuncia contra el agente al no apreciar ni delito de odio ni homofobia ni delito de coacciones; en este último supuesto haría falta la denuncia de la propia víctima. El letrado de Saiz, Fernando Adame, ha adelantado a Público que la interpondrá en los próximos días.

Sí ve la Fiscalía un "exceso" en la conducta del policía, pero considera que tendría que ser sancionado en vía administrativa y no penal.

En junio de 2023, Rocío Saiz actuó en un concierto durante el Orgullo LGTBIQ+ en Murcia. En un momento dado se despojó de la camiseta, como suele hacer en sus actuaciones, y el policía la obligó a cubrirse.

En un comunicado tras el incidente, en el que la cantante acabó detenida momentáneamente, la Policía Local de Murcia reconocía que la actuación del inspector que paralizó el concierto "no fue correcta" y pidió disculpas públicas. Añadió que el agente no siguió instrucciones de ningún superior para detener el concierto y obligar a Saiz a taparse los pechos.

La Fiscalía inició diligencias de investigación. De hecho, Saiz tuvo que declarar el pasado mes de diciembre. Ahora, una vez cerrado el caso para la Fiscalía, la cantante y sus abogados presentarán denuncia por abuso de poder, delito de odio y coacciones contra el inspector. "Esperemos que sea un juez el que diga si este señor actuó movido por la homofobia", indica el letrado Fernando Adame.

Ante el archivo de la Fiscalía, Rocío Saiz declara a Público que "estoy cansada, desmotivada y me estoy planteando dejar la música. He cogido miedo, me siento muy juzgada".

La cantante, con 13 años de trayectoria, lamenta que se estén cancelando conciertos para celebrar el Orgullo en diversas localidades gobernadas por el PP y Vox. "Era una fuente importante de ingresos. Pero la sociedad está dormida ante estas cancelaciones. No me extrañaría un Milei en España en unos años".