La Fiscalía estudia si Pablo Iglesias injurió al juez García Castellón

La presentación del libro de Pablo Iglesias Verdades a la cara, recuerdos de los años salvajes (Navona, 2022), el pasado 19 de abril, en Madrid, no fue ajena a la curiosidad de ciertos sectores judiciales. Era previsible que el exvicepresidente hablara durante su intervención de jueces y de la odisea judicial que sufre Podemos desde su fundación, aunque se han archivado una veintena de causas en seis años por carecer de indicios delictivos.

Iglesias se refirió a un único juez, con nombre y apellidos: Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6, instructor de la pieza 'Dina' dentro del macrosumario 'Tándem', que llegó a considerar que Iglesias se había inventado el robo de la tarjeta del móvil de su asesora para hacerse pasar por víctima. Finalmente, ante las pruebas, no ha tenido más remedio que desistir de imputar al ex vicepresidente. El magistrado ha rechazado también investigar quién ordenó el robo y quién filtró el contenido de la tarjeta a medios afines al comisario Villarejo.

Este martes se ha conocido que la Fiscalía de Madrid tiene sobre la mesa un escrito procedente de la presidencia de la Audiencia Nacional con la trascripción de la intervención de Pablo Iglesias en la presentación de su libro, por si las palabras referidas al juez García Castellón fueran constitutivas de presuntos delitos de injurias y calumnias. La Fiscalía General del Estado ordena a la de Madrid que estudie dicho escrito.

El propio Iglesias, preguntado por Público por la decisión de la Fiscalía y si cree que hay fundamentos para que esta inicie una investigación, valora: "A los abogados a los que he consultado les parece inverosímil pero tratándose de nosotros hay que estar preparado para todo".

A partir del minuto 36 de la intervención de Iglesias, como ha podido comprobar Público, se le puede escuchar decir esto: "Ayer me enteré de una cosa nueva, me llamó una persona y me dijo que acababa de tener una conversación con un periodista, me dio el nombre pero no lo voy a revelar, que es amigo del juez García Castellón. Este periodista sin saber que esta persona me podía contar a mí esto le contó una conversación personal con García Castellón, en la que García Castellón le contó al periodista: "Voy a por Pablo Iglesias, voy a acabar con el vicepresidente Iglesias", y este periodista transmitía que había una excitación, como un elemento de satisfacción y de alegría por parte de García Castellón. Esto por lo visto ocurrió y se puede verificar".

Continuaba Iglesias con un planteamiento: "Bueno, el caso es que García Castellón no logró su objetivo, lo intentó pero no lo logró. Y ahora estamos en una situación bien diferente. Ahora la historia va a tener que dirimir si García Castellón pasa simplemente a la historia como una juez mediocre, que es lo que piensan buena parte de sus compañeros por la debilidad de sus instrucciones y las diferentes respuestas que obtuvo; o si, por el contrario, pasa a la historia como un prevaricador".

"Se puede pasar a la historia como un prevaricador de dos maneras. Te pueden condenar por prevaricación, algo muy improbable en España aunque se den los supuestos (...); Pero yo creo que cada vez hay más productores con ganas de que se ruede un documental contando pormenorizadamente la guerra judicial ilícita contra Podemos, y que ese documental o esa serie de documentales dé los detalles suficientes para que haya unos cuantos millares de personas que puedan comprobar que efectivamente en este país hay jueces que aunque nunca serán condenados por prevaricación quizá presuntamente --voy a tratar de no meterme en líos-- puedan aparecer de manera evidente como presuntamente prevaricadores, porque yo creo que esta historia hay que contarla", concluía Iglesias.

Anunciaba así el director del podcast La base de Público el proyecto de un trabajo sobre el lawfare o guerra judicial contra Podemos. "Yo tengo la suerte de tener cada vez más medios y más recursos y la contaremos". Preguntado por este periódico sobre si ve relación en el anuncio de este documental con la acción emprendida por la Fiscalía, Iglesias dice: "Es impresionante que se pueda perseguir a alguien por querer hacer un documental sobre la guerra judicial contra Podemos".

La Fiscalía Superior de Madrid, presidida por Almudena Lastra de Inés, tendrá que decidir si las palabras de Iglesias respecto al juez García Castellón están amparadas por su libertad de expresión o tienen entidad clara y suficiente para constituir un presunto delito de injurias.