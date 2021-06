La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación para determinar a los impulsores de una campaña de acoso lanzada en redes sociales contra conocidos personajes y activistas que se oponen a la candidata presidencial Keiko Fujimori.

El Ministerio Público informó que la investigación está a cargo del cuarto despacho de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, a cargo de la fiscal Lorena Villanueva, quien ha remitido copia de todo lo actuado a la Fiscalía Provincial Penal de Lima.

El despacho intervendrá para prevenir la presunta comisión de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones graves o leves tipificados en el Código Penal peruano.

La disposición fiscal también contempla el requerimiento a la VII Región Policial de Lima para que actúe en este caso "de acuerdo a sus competencias".

La campaña "Chapa tu caviar" (jerga política peruana que significa atrapa al opositor a Fujimori o las fuerzas de derecha) se ha difundido en redes sociales que apoyan a la candidata derechista tras el balotaje del pasado 6 de junio, que mantiene como líder de la votación al izquierdista Pedro Castillo.

Sus promotores, aún no identificados, difunden en redes sociales afiches con fotografías de intelectuales, artistas, políticos, periodistas y juristas a los que acusan de "arruinar la vida de todos los peruanos".

Plantean a sus seguidores que consigan sus teléfonos y direcciones para "que tengan que irse del país como muchos otros peruanos van a tener que hacerlo", supuestamente después de un eventual triunfo de Castillo, al que acusan de ser "comunista" y querer llevar a Perú a una situación similar a la de Venezuela.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresó su condena a "toda campaña de hostilización a ciudadanas/os en redes sociales" y tras enfatizar que "los discursos de odio son inaceptables" demandó a la Fiscalía y la Policía Nacional "tomar cartas en el asunto".

La Asociación Civil Transparencia también instó a los líderes políticos y a los medios de comunicación a "abandonar todo discurso que aliente" prácticas de acoso contra ciudadanos y entes electorales, y exhortó "a todos a combatir la desinformación y las noticias falsas sobre el proceso electoral".

"La democracia solo puede defenderse en democracia", enfatizó.

Entre los afectados por esta campaña, que también ha recibido un gran rechazo en redes sociales, figuran conocidos actores como Mónica Sánchez, Melania Urbina, Evelyn Ortíz y Jason Day, políticos como Diego García Sayán, Augusto Rey, Marisa Glave y Úrsula Moscoso y periodistas como Gustavo Gorriti.

García Sayán, quien fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2010 y 2014, así como ministro de Relaciones Exteriores y de Justicia de Perú, enfatizó que las autoridades deben dar garantías a las potenciales víctimas de agresiones.

"Expresa la intolerancia y espíritu de confrontación que anima un sector político, que no ha entendido que una elección se puede ganar o perder y que quien no comparte sus ideas, no es un enemigo. Esta campaña es algo más que una simple manifestación de adjetivos, porque entraña amenazas", declaró al diario La República.

Este rotativo ha denunciado que su director, Gustavo Mohme, "también es un objetivo de los ataques en las redes sociales por parte de los fujimoristas", que han realizado manifestaciones frente a su domicilio, así como en el de Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacionales de Elecciones (JNE), el organismo encargado de proclamar al próximo presidente peruano.

Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió "el acoso" contra La República y su director "por parte de seguidores de la candidata presidencial del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori", quien "deberá hacerse responsable por una posible escalada de violencia", según afirmó.