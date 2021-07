La Fiscalía pide a la juez desbloquear los 34 millones pendientes del rescate a la aerolínea Plus Ultra

La Fiscalía de Madrid ha dirigido un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate acordado por el Fondo de Ayuda a la aerolínea Plus Ultra, en el que señala que procede desbloquear el pago de los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito.



En el comunicado, la Fiscalía indica que "no está acreditado en modo alguno, a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".



La decisión se produce después de que el Tribunal de Cuentas archivara este lunes la investigación sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra ya que no encontró menoscabo para el erario público. Los fondos se han otorgado con un préstamo que no supone un quebranto patrimonial para el Fondo de Ayuda.

Además, el Ministerio Público argumenta que el Tribunal de Cuentas no ve que se produzca perjuicio a las arcas públicas y, como consecuencia de eso, inadmitió la denuncia de Cs. También dice que la necesidad de los 34 millones se aprecia en el plan de viabilidad aportando por la empresa y que hay mecanismos de control suficientes en el caso de que se libere el préstamo.



El juzgado de instrucción nº 15 de Madrid suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación del mismo por parte de la empresa.



Si incumple la devolución del préstamo habría daño real

En opinión de la Fiscalía, no hay peligro de incurrir en mora procesal, ya que la ayuda consistió en dos préstamos (uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19), por lo que sólo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución se podría producir un daño real.



Hay mecanismos de control, añade el escrito, para asegurar la devolución del préstamo, ya que la ayuda se ha canalizado a través del Fondo de Ayuda, organismo sujeto a la fiscalización de la Intervención General de la Administración del Estado.



Además, recuerda que existe un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que concluye que la concesión y desembolso del préstamo a Plus Ultra "no supone un quebranto patrimonial para el Fondo".