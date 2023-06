La Fiscalía quiere que sea el juez y no el TSJA el que investigue la autoría intelectual del secuestro de Maracena

La Fiscalía Superior de Andalucía considera que debe ser el juez de Granada (quien destapó el secreto de sumario a tres días de las elecciones municipales del pasado 28M) y no el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) el que investigue por el momento la autoría intelectual del secuestro de Maracena. Así lo expresa en un comunicado: "Solicita que se devuelva [la causa] para agotar la investigación respecto a las dos personas no aforadas". Y con el resultado de estas pesquisas, en su caso, vuelva a llevar el caso al TSJA, si sigue considerando que hay indicios contra el exalcalde de Maracena, Noel López (PSOE), hoy diputado autonómico y, por tanto, aforado.

Así, en un informe enviado al TSJA pide al tribunal andaluz que ordene al Juzgado que tome declaración como investigados a la exalcaldesa del municipio, Berta Linares, y al concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva, a quienes el secuestrador, entonces pareja de la regidora, hoy expareja, señaló en su declaración judicial como "inductores", igual que a López. Y si hubiera versiones contradictorias, como habrá, la Fiscalía solicita que se lleve a cabo un careo entre ellos.

En concreto, el Ministerio Público reclama que se investigue, especialmente, una presunta reunión preparatoria en la Taberna del Ángel en la que el secuestrador, Pedro Gómez, aseguró que se había ideado el secuestro de Vanessa Romero, una edil que, según los escritos judiciales, tenía malas relaciones con Linares y el anterior alcalde.

En el maletero de Romero, la edil secuestrada, se encontraron expedientes que ahora investigan la guardia civil y el juzgado por si hubiera en ellos alguna ilegalidad y que supuestamente fueron los que provocaron fuertes desencuentros en el Ayuntamiento.

El juez no pudo demostrar que ese encuentro en la Taberna del Ángel se produjera porque el dueño del establecimiento declaró que no los había visto juntos ahí y tampoco obtuvo del análisis de los móviles pruebas definitivas de que en efecto hubieran coincidido en ese lugar.

La acusación contra López se basa fundamentalmente en el testimonio del secuestrador, en lo que pasó tras el secuestro, y en esa reunión que no se ha logrado probar que existiera. "No obstante, concurren indicios relevantes para no excluir la necesidad de esclarecer" lo que pasó, concluyó el magistrado en el auto en que exponía a tres días de votar las razones por las que pretendía elevar, como hizo después, en un escrito posterior, el caso al TSJA.

A tres días del 28M

El tribunal andaluz debe ahora tomar una decisión al respecto. Puede seguir el mismo criterio que la Fiscalía y devolver en efecto el caso al juzgado o puede elegir proseguir con las pesquisas.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río calificó en una entrevista reciente en 7TV la decisión del juez, Josep Sola, de levantar el secreto de sumario a tres días de votar de "desafortunada". "Son decisiones autónomas de cada juzgado y yo me entero por la prensa", dijo.

Del Río consideró en esa entrevista que los jueces deben quedar al margen de los procesos electorales: "Mi forma de conducirme siempre, la forma que yo he exteriorizado y que he hablado con muchos compañeros, es intentar en la medida de lo posible que lo que se puede hacer pasado mañana, si es posible, que se haga fuera de un contexto electoral. Eso sería lo que yo haría".

El juez del caso Maracena es el mismo que admitió a trámite una querella del juez Piñar, que condenó a Juana Rivas, contra su abogado y ordenó identificar a cien periodistas.