El forense del 8-M señala a Illa y Simón pese a no estar imputados: "La hecatombe se veía venir"

El informe incluye el 'off the record' de la ministra de Igualdad para destacar que las reuniones masivas pueden propagar enfermedades infecciosas. "Y no porque lo diga la OMS, ni siquiera la ministra Montero, sino que forma parte del conocimiento popular".