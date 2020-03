Felipe VI ha asegurado este domingo que renuncia a la herencia de su padre Juan Carlos I, aunque, como Público desvela, no puede hacerlo legalmente (toda renuncia es nula hasta que no fallezca Juan Carlos I). Además, retira al rey emérito la asignación pública de 194.232 euros de la que gozaba. Lo hace solo un día después de que The Telegraph destapara que el rey es beneficiario de una sociedad offshore creada por su padre en 2008 para recibir una donación millonaria de Arabia Saudí.

Pero una semana antes, el medio Tribune de Genève informaba que la Fiscalía suiza seguía el rastro de una donación de 89,7 millones que supuestamente recibió en 2012 Juan Carlos I del entonces rey saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. De ese dinero, 65 millones habrían ido a parar a la cuenta de Corinna Larsen (Corinna zu Sayn-Wittgenstein).

Hacemos un repaso cronológico de los hechos más destacados desde que se supo que la Fiscalía suiza investigaba la donación millonaria que recibió en 2012 Juan Carlos I:

Investigación de la Fiscalía suiza

3 de marzo. El diario suizo Tribune de Genève desvela que la Fiscalía de Ginebra sigue el rastro de 89,7 millones de una supuesta donación en 2012 del entonces rey de Arabia Saudí, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, a Juan Carlos I. Esta cifra se ingresó a una cuenta del banco suizo Mirabaud en Ginebra.

El medio detalla, además, que 65 millones de esa supuesta donación se destinaron a una cuenta de su entonces amante Corinna Larsen. La reacción de la empresaria ante esta noticia fue inmediata y quiso resaltar que fue "un regalo" para ella y su hijo por el "cariño" que les tenía Juan Carlos. "La donación se documentó claramente como un regalo, y las empresas de servicios profesionales y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida necesarios sobre los fondos", afirmaba el comunicado enviado por el abogado de Larsen. El letrado también quiso dejar claro que su cliente "no participó" de las supuestas comisiones por el contrato del AVE a la Meca.

La Fiscalía Anticorrupcción

5 de marzo. Una de las consecuencias de esta publicación es que la Fiscalía Anticorrupción pide a la Justicia helvética los detalles de la investigación de esa supuesta donación millonaria.

Esta solicitud se produce porque la Justicia española tiene abiertas unas diligencias por un presunto delito de cohecho internacional por la adjudicación a España del contrato para la construcción del también llamado AVE del desierto.



Corinna denunciará a Juan Carlos I por acoso y amenazas

6 de marzo. El escándalo sigue creciendo. Esta vez es Corinna Larsen la que aporta más detalles sobre este presunto caso de corrupción y anuncia que denunciará al rey emérito en Reino Unido por estar detrás de una "campaña" de acoso y de intimidación con amenazas.

Según asegura la empresaria, tras su ruptura en 2012 ha sufrido amenazas para que no revele secretos de Estado que tenía en su poder. Y, además, implica al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, a quien acusa de estar detrás de una "campaña" de acoso contra ella.

PSOE, PP y Vox suman fuerzas para rechazar una investigación

10 de marzo. La Mesa del Congreso de los Diputados rechaza la creación de una comisión de investigación sobre los negocios de Juan Carlos I. PSOE, PP y Vox se unen para vetar esta indagación después de que lo pidieran el Grupo Plural, ERC y Unidas Podemos.

Los partidos se respaldan en el informe de los letrados de la Cámara, en el que recomendaban no abrir esta comisión ya que dicha actividad -de ser delictiva- "no está sujeta a responsabilidad" porque hasta su abdicación en junio de 2014 su figura era inviolable.

Felipe VI, beneficiario de una cuenta 'offshore'

14 de marzo. El diario The Telegraph revela que Felipe VI es beneficiario de una sociedad offshore creada por su padre en julio de 2008 para recibir una donación de 64.884.405 euros del entonces rey saudí Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. "En los estatutos" de la Fundación Lucum "el rey Felipe" consta "como segundo beneficiario", detalla la investigación del medio.

Además, en dichos estatutos el ahora rey consta como protector de la familia real "en caso de que herede el fondo", que cuenta con sede en Panamá y una cuenta en el ya mencionado banco suizo Mirabaud en Ginebra.

Felipe VI asegura que renuncia a la herencia de su padre

15 de marzo. Felipe VI decide desvincularse de las supuestas actividades ilícitas de su padre y asegura que la renuncia a la herencia "que personalmente le pudiera corresponder". Pero va un paso más allá y retira al rey emérito la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la casa real y que ascienden a 16.186 euros mensuales.

Aquí puedes leer el texto íntegro del comunicado del rey.